L'Apicamci honore des pères et mères en situation de handicap visuel

L'Association pour la promotion et l'insertion des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire (Apicamci) présidée par Oulai Chantal a honoré les papas et mamans en situation de handicap visuel lors d'une cérémonie organisée le samedi 18 juin 2022 à l'institut national ivoirien de la promotion des Aveugles de Yopougon.

Ce qui s'est passé samedi à l'institut des aveugles

Ils sont plus d'une cinquantaine de personnes en situation de handicap visuel qui ont été cadeauté. Pour la présidente Oulai Chantal, les personnes aveugles ont aussi droit à être honoré comme tout autre. '''Les personnes aveugles sont aussi pères et mères. Nous tenons à être reconnaissants envers l'entreprise de pagne Uniwax, le ministère de l'emploi et de la protection sociale et le directeur de l'inipa.",a-t-elle déclaré.

Monsieur Agoh, représentant du ministère de l'emploi et de la protection sociale a félicité l'initiatrice de l'événement. Selon lui, les pères et les mères sont deux piliers de la famille. Par conséquent, ils ont besoin d'être honorés pour tout ce qu'ils font pour le bien-être de la famille. "Vous êtes un maillon essentiel de la famille. Et vous faites beaucoup pour l'équilibre de la famille. Lorsque la famille se porte bien c'est toute une nation qui est en bonne santé. Et votre situation de handicap ne peut être un obstacle pour votre célébration de pères et de mères que vous êtes. Vous êtes aveugles et de bons pères et de bonnes mères. Nous serons toujours à vos côtés. ", a-t-il martelé.

La première édition de la fête des pères et des mères aveugles a été très utile, dans le sens où elle a parmi aux nombreux participants de passer une excellente journée. Danse et prestation ont émaillé la cérémonie. Les parents aveugles sont partis avec de nombreux lots qui leurs ont été offerts par l'Apicamci et ses partenaires.