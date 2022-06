Présidentielle 2025 : Affi ne veut pas de Bédié, Gbagbo et Ouattara

Pour la présidentielle 2025, Pascal Affi N'guessan préfère que Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ne soient pas de la course. Le président du FPI (Front populaire ivoirien) a demandé aux trois poids lourds de la politique ivoirienne de se retirer.

Pascal Affi N'guessan : "Ils ont fini leur mission"

Interrogé par nos confrères de TV5Monde, Pascal Affi N'guessan a souhaité le retrait politique d'Alassane Ouattara et de ses deux farouches adversaires, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Le député de Bongouanou a estimé que ces leaders politiques "ont fini leur mission". "Ils devraient du fait de tout ce qui entoure le combat politique qu'ils se sont livré, se retirer pour que la Côte d'Ivoire tourne la page et puisse confier son destin à une nouvelle génération", s'est exprimé le patron du FPI (Front populaire ivoirien).

Au cours de l'entretien, le chef du parti à la rose a marqué son adhésion pour la limitation d'âge pour les candidats à l'élection présidentielle ivoirienne. "Nous y sommes favorables depuis près de 20 ans, nous n'avons pas renoncé à la limitation d'âge d'éligibilité à la présidence de la République", a confié l'homme de 69 ans.

Par ailleurs, Pascal Affi N'guessan s'est dit prêt à briguer la magistrature suprême en 2025. Il refuse d'abandonner le combat pour la conquête du fauteuil présidentiel. "Évidemment, nous ne pouvons pas nous arrêter en si bon chemin, lance-t-il. Si les camarades me font confiance, je serai encore candidat en 2025."

Lors des récentes législatives, le FPI a obtenu deux sièges. Affi N'guessan a argué que cela ne montre pas la vitalité de son parti politique. "Mais depuis les élections législatives, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Nous avons connu la rupture d'août 2021, donc c'est un nouveau contexte, c'est un FPI débarrassé d'un certain nombre de pesanteurs qui va se présenter aux élections locales de 2023. Nous espérons pouvoir capitaliser le regain de vitalité que nous avons retrouvé, depuis la clarification", a clarifié l'opposant ivoirien.