Algérie: Un important gisement de gaz découvert dans le sud du pays

Géant de l'Hydrocarbure sur le continent, l'Algérie vient de découvrir un important gisement de gaz au sud du pays. Cet important gisement gazier va booster complètement la production du pays.

L'Algérie: un puissant de l'hydrocarbure

Le grand groupe pétro-gazier algérien, Sonatrach, a annoncé, lundi, la découverte d'un important gisement gazier à Condensant dans la région de Hassi R'Mel en Algérie.

"Sonatrach annonce, ce jour,qu'elle a mis en évidence un potentiel important en hydrocabures dans le reservoir Lias Carbonaté-LD2- au niveau périmètre d'exploitation de Hassi R'Mel (....) L'évaluation préliminaire de ce potentiel a montré un volume qui varie entre 100 et 340 milliards de mètre cube de gaz à condensat", peut-on lire dans un extrait du communiqué.

Sur ces deux dernières décennies, cette découverte est la plus importante comme le souligne le communiqué. "Ces volumes constituent l'une des plus grandes réévaluations des réserves des 20 dernières années (....) Un programme de travaux de développement est en cours d'éxecution pour confirmer les volumes estimés et réaliser des productions en fasttrack dans l'ordre de 10 millions de mètre cube par jour à partir du mois de novembre 2022", apprend-on.

Sans doute ce nouveau gisement gazier va augmenter considérablement la production du pays qui est le premier pays africain en termes de production de gaz et le 7ème sur le plan mondial.

L'Algérie va exploiter le nouveau gisement de gaz à partir de novembre

Selon le chronogramme de Sonatrach, l'Algérie prévoit d'entamer l'exploitation de ce nouveau site de gaz à compter de novembre prochain. Le groupe pétro-gazier envisage de produire 10 millions de mètre cube par jour. Une quantité qui va renforcer les réserves en gaz naturel du pays, estimées à plus de 2, 4 milliards de mètre cube.

L'Algérie fournit une quantité importante de gaz à l'Europe et à la Russie. Dans les prochaines semaines, cette exportation va s'augmenter vers l'Europe et la Russie en raison de la guerre en Ukraine.