CAN Maroc 2022: La CAF fait appel aux anciennes légendes féminines

La CAF annonce la mise en place d’une équipe de commentaires et d'analyses pour la CAN Maroc 2022. Une première dans l'histoire de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine.

Rachael Ayegba, Haifa Guedri, Gaelle Moudio, Laetitia Dembo, présentatrices et commentatrices TV pour Maroc 2022

L’initiative entre dans le cadre des objectifs de la CAF qui visent à améliorer la qualité du produit TV pour les téléspectateurs, conformément à la stature mondiale croissante du football féminin africain.

Parmi les noms les plus célèbres, l'ancienne capitaine des Lionnes indomptables du Cameroun, Christine Manie, l'ancienne internationale et capitaine sud-africaine Amanda Dlamini, l’ex-gardienne des Super Falcons du Nigéria, Rachael Ayegba et l'ancienne joueuse des Aigles de Carthage de Tunisie, Haifa Guedri.

"L'expérience des téléspectateurs est notre priorité, car nous voulons que le football féminin en Afrique soit un produit télévisuel compétitif à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis d'accueillir ces stars qui feront partie de la famille CAF. Le football féminin en Afrique est en plein essor et j'ai vraiment hâte d’être à cette compétition", a déclaré le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba.

Christine Manie a d'abord forgé sa réputation en jouant pour le célèbre Canon de Yaoundé, avant de se lancer dans une brillante carrière de footballeuse qui l'a menée en Biélorussie, en Roumanie et en France. Elle faisait partie de l'équipe du Cameroun lors des Coupes d'Afrique des Nations féminines 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 et 2018. Manie était un pilier et la capitaine des Lionnes Indomptables, marquant le spectaculaire but contre la Côte d'Ivoire en demi-finale de la CAN 2014 qui a qualifié le Cameroun pour sa toute première Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Amanda Dlamini, ex-milieu de terrain dynamique des Banyana Banyana, est désormais connue du grand public pour ses analyses perspicaces sur le football africain et mondial notamment avec le diffuseur SuperSport. Dlamini est actuellement directrice principale du marketing de la SAFA – la fédération sud-africaine de football.

Rachael Ayegba est une ancienne gardienne des Super Falcons. Elle a fait ses débuts contre la Namibie en 2001 et a été membre de l'équipe du Nigéria aux Coupes d'Afrique des Nations féminines 2006 et 2008, ainsi qu'à la Coupe du Monde Féminine 2007 en Chine et aux Jeux africains en Algérie la même année. Au niveau des clubs, au cours de ses 11 années actives en Finlande, elle a effectué des séjours à Kokkolan Palloveikot, Kuopion Palloseura, GBK Kokkola et notamment avec PK-35 Vantaa, où elle a remporté quelques titres nationaux et a également participé deux fois à Ligue des champions féminine de l'UEFA.

Haifa Guedri était membre de l'équipe tunisienne à la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2008, lors de la première participation des Aigles de Carthage à ce glorieux tournoi. Elle a également joué pour ASF Sahel et Tunis Air Club en Tunisie.

Parmi les commentateurs TV, Gaelle Moudio et Laetitia Dembo, présentatrices et commentatrices TV accomplies respectivement du Cameroun et de la RD Congo, seront aux côtés des célèbres Benjamin Graham (tournois CAF, UFOA, FIFA) et Duane Dell’oca (Jeux olympiques).

Le tournoi débutera au soir du 2 juillet 2022 lorsque le Maroc, pays hôte, affrontera le Burkina Faso au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.