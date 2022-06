Maroc : La Côte d’Ivoire participe à un colloque sur les propos des Ouléma africains

Le site des constantes religieuses marocaines a organisé à Fès du 24 au 27 juin 2022, un colloque scientifique international. C’était en collaboration avec la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains. La Côte d’Ivoire a participé à ce colloque, notamment avec Cheick Moustapha Sonta, président de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains section Côte d’Ivoire, par ailleurs Khalife général de la Tidjaniya en Côte d’Ivoire.

« Le propos des Ouléma quant aux constantes religieuses marocaines »

Dans un communiqué de presse dont Infos-vente.com a reçu copie, lundi 27 juin 2022, les organisateurs ont précisé le thème central de ces constantes religieuses marocaines. Les réflexions de ce colloque scientifique international ont tourné autour du thème : «Le propos des Ouléma quant aux constantes religieuses marocaines ».

Les présidents des trente-quatre sections de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, et le secrétariat général du conseil supérieur des Ouléma ont pris part à cet important événement. Il y a eu également les conseils locaux des Ouléma, les membres du conseil marocain des Ouléma pour l’Europe, les présidents et les doyens des Universités, entre autres.

Ancrage légal des constantes religieuses marocaines

Les organisateurs ont expliqué les enjeux de ce colloque scientifique international. « Les objectifs que visait ce colloque sont le libellé de l’ancrage légal des constantes religieuses marocaines, dans le coran, dans la sunna et dans les propos des Ouléma. Il y avait aussi la mise en exergue des efforts de SM Amir Al Mouminine, que Dieu l’assiste, quant à la préservation de la religion et à la protection de ses constantes, agrées par les musulmans », a-t-on appris.

Ce colloque s’est penché en outre sur l’« exposé de la relation entre les constantes religieuses et la particularité marocaine, et leur rayonnement en Afrique ». Le rôle des constantes religieuses dans la préservation de l’unité nationale et la consolidation des valeurs religieuses était au menu. Les participants ont réfléchi sur les manifestations des constantes religieuses dans la sublimation spirituelle des écoles soufies en Afrique.

Axes clé du colloque

Ce colloque a gravité autour de plusieurs axes, dont « Imarat Al Mouminine (commanderie des croyants) », « le dogme Acha’arite », « la doctrine Malékite », et « Le soufisme Sunnite ».

Notons que ce colloque a traité du propos des Ouléma africains quant aux manifestations du soufisme Sunnite dans l’éducation spirituelle au Maroc, et dans les autres pays africains. « Ces axes du colloque ont été traduits dans six séances : une séance introductive, suivie de quatre séances consacrées aux interventions scientifiques, qu’a achevé une séance de clôture », a-t-on souligné.