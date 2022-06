Titrologie : Les dessous des attaques des pro Gbagbo contre Blé Goudé

Dans la titrologie du mardi 28 juin 2022, la presse ivoirienne accorde une place de choix à l'actualité politique nationale. L'affaire des coûts du péage de Grand-Bassam figure également à la Une des journaux.

Titrologie : Adama Bictogo échange avec les journalistes

Le Sursaut lève un coin du voile sur les attaques des pro Gbagbo contre Charles Blé Goudé, le leader du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples). Le même journal invite Amédée Kouakou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, à dire toute la vérité aux Ivoiriens. Pour sa part, Le Nouveau Réveil nous apprend que le bureau politique du PDCI (Partu démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié se tiendra à la mi-novembre.

La titrologie du mardi 28 juin 2022 touche aussi une bataille pour le contrôle de la région du Tonkpi, note L'Inter. Notre confrère écrit que le général Vagondo Diomandé met en garde et envoie des piques à Albert Mabri Toikeusse. "Des gens bandent déjà les muscles", a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Adama Bictogo a eu des échanges avec la presse ivoirienne. Selon Notre Voie, le président de l'Assemblée nationale a salué "la contribution des journalistes au renforcement de la démocratie". Le journal revient sur le séjour de Pascal Affi N'guessan en France. On lit que le président du FPI (Front populaire ivoirien) a été reçu à la métropole de Lyon.

Le Rassemblement s'intéresse à la fragilité des couples et fait savoir que "le taux de divorce monte à 45 % en Côte d'Ivoire". "Mariage samedi, divorce le lundi", a ajouté le confrère, qui révèle le nom de la région la plus touchée. Pendant ce temps, Soir Info parle d'un fait divers à sa Une. "Un notable séquestre une fille et la fait violer par son fils", écrit le média.