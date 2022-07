Burkina-Terrorisme : Le col Damiba échange avec les guides religieux

Le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba, président du Burkina Faso, a eu des échanges avec les leaders religieux du pays. Au cours de l'entretien, le dirigeant burkinabè a exhorté ses interlocuteurs à délivrer la véritable parole de Dieu à leurs fidèles, rapporte l'Agence d'information du Burkina (AIB). C'était le jeudi 30 juin 2022.

Burkina : Voici le message de Paul Damiba aux guides religieux

Selon l'information relayée par l'Agence d'information du Burkina (AIB), le jeudi 30 juin 2022, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba a accordé une audience à des leaders religieux. Les échanges intervenaient dans le cadre de la réconciliation nationale et de la lutte contre le terrorisme.

Le président de la Répubique du Burkina Faso a adressé un message franc aux guides religieux. "Chacun à son niveau, dans sa confession religieuse et sa croyance doit s’engager sans ambiguïté auprès de nos communautés pour porter la vraie parole de Dieu et appeler clairement ceux qui se sont perdus à revenir sur les sentiers de la lumière", a déclaré le lieutenant-colonel Damiba.

Par ailleurs, pour le tombeur du préisident déchu Roch Marc Christian Kaboré, il est important que les hommes religieux donnent sans ambigüité la "vraie parole de Dieu à ceux qui ont pris des armes contre la mère patrie".

"J’ai voulu cette rencontre pour qu’ensemble nous nous interrogions sur le rôle que les leaders religieux peuvent et doivent jouer pour aider notre pays à relever la tête et à reprendre sa marche vers le développement et le progrès", a-t-il expliqué à ses interlocuteurs.