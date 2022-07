Mohamed Salah prolonge avec un salaire record dans l'histoire de Liverpool

L’Egyptien Mohamed Salah reste à Liverpool avec un salaire historique accordé par le club de Premier Ligue après le départ du Sénégalais Sadio Mané.

Sadio Mané s’en va, Mohamed Salah renouvelle et devient le joueur ayant le salaire le plus élevé de l’histoire de Liverpool

Au terme d’un long feuilleton et d’interminables négociations, Mohamed Salah a officiellement prolongé son contrat avec Liverpool. Un nouveau contrat de trois ans, qui court jusqu’en 2025

Et pour conserver leur star, les Reds, qui viennent de perdre Sadio Mané, n’ont pas hésité à sortir le chéquier. D’après le média The Times, l’ailier égyptien a en effet négocié une grosse revalorisation salariale et percevra désormais environ 405 000 euros par semaine, soit 21,5 millions d’euros par an.

Il s’agit tout simplement du salaire le plus élevé de l’histoire du club anglais ! Le prix à payer pour conserver l’un des meilleurs joueurs de football du moment.

« Je me sens bien et j’ai hâte de gagner d’autres trophées avec le club. C’est un jour heureux pour tout le monde. Il a fallu un peu de temps pour renouveler, mais maintenant tout est fait donc nous devons juste nous concentrer sur la suite », a confié le meilleur buteur de la dernière saison de Premier League (23 buts, à égalité avec Heung-min Son).