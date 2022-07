Fecafoot : Le Coq Sportif réagit et appelle Samuel Eto’o à la négociation

La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a publié, le vendredi 1er juillet 2022, un communiqué notifiant la résiliation de son contrat avec l’équipementier français Le Coq Sportif qui a immédiatement réagi.

Cameroun : La FECAFOOT de Samuel Eto’o renvoie Le Coq Sportif avant le Mondial

Redevenu équipementier du Cameroun avant la CAN 2019, Le Coq Sportif n’habillera pas les Lions Indomptables pour la Coupe du monde 2022. Vendredi, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), présidée par Samuel Eto’o, a en effet annoncé que le contrat de la firme française, partenaire historique de la sélection, ne sera pas renouvelé au terme de son bail après la CAN féminine qui débute samedi au Maroc.

«Le président de la FECAFOOT entend explorer dans les brefs délais les pistes d’une nouvelle collaboration avec un équipementier respectueux de ses engagements et fier d’associer son image au label des équipes nationales de football du Cameroun», conclut le communiqué.

L’équipementier a aussitôt réagi à l’annonce, dénonçant une « décision brutale et unilatérale ». La direction de l’entreprise française a produit un communiqué, le même vendredi à la suite de son partenaire, la Fédération camerounaise de football.

L'équipementier français "Le Coq Sportif" n'aurait pas été informé au préalable par la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) de la décision de rupture de leur partenariat, alors que celui-ci s'étale sur 4 ans. C'est du moins ce qui ressort du communiqué publié dans la soirée du vendredi 1er juillet 2022 par la marque française.

Elle dit d'ailleurs avoir été surprise et stupéfaite à la fois, de découvrir une telle décision à travers les médias et dénonce une décision "unilatérale et brutale". Elle se défend d'avoir toujours tenu à ses engagements, notamment d'habiller les sélections nationales, comme elle l'a déjà fait lors de la Coupe du monde féminine "France 2019", et lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021 ayant eu lieu à domicile en janvier et février. Le Coq Sportif révèle en outre qu'il avait déjà bouclé avec la FECAFOOT les détails liés à la participation du Cameroun en Coupe du monde "Qatar 2022" en novembre et décembre 2022.

"La FECAFOOT a validé les maillots développés par Le Coq Sportif pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, équipements qui sont homologués par la FIFA", assure l'équipementier français, qui indique également qu'il a entrepris des discussions avec la fédération camerounaise et son président Samuel Eto'o, dans le souci d'infléchir sa position et de poursuivre la collaboration.