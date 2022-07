Paris Saint-Germain veut associer Cristiano Ronaldo, Messi et Mbappé

Cristiano Ronaldo a des envies d’ailleurs. Le Qatar de Nasser Al-Khelaïfi surveillerait sa situation à Manchester United, au même titre que Chelsea.

Nasser Al-Khelaïfi veut faire du PSG un club de galactiques: vers le duo Cristiano - Messi

Jusqu’ici réticents à l’idée de laisser partir leur star, les Red Devils auraient désormais conscience qu’il leur sera très difficile de retenir l’ancien attaquant du Real Madrid contre sa volonté. Selon The Sun, Manchester United est prêt à céder Cristiano Ronaldo, et ce le plus vite possible afin de s’éviter une longue bataille avec le Portugais. Désireux de conserver son joueur, Erik Ten Hag se serait également fait une raison en acceptant la décision de sa direction. Une tendance confirmée par 90min, annonçant que le pensionnaire de Premier League a fait savoir que Cristiano Ronaldo sera autorisé à partir cet été en cas d’offre comprise entre 17 et 18M€, soit 15M£.

Le Portugais, qui est absent de l’entraînement de Manchester United, depuis lundi, pour des «raisons personnelles», aurait manifesté auprès de ses dirigeants son envie de quitter le club du nord de l’Angleterre, car il souhaite disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Ce que ne fera pas la formation mancunienne après avoir terminé à la 6e place de Premier League synonyme de Ligue Europa.

Mais peu de clubs ont les moyens de s’attacher les services du quintuple Ballon d’or, qui a encore un an de contrat avec les Red Devils. C’est le cas néanmoins du PSG, une des rares équipes qui a les capacités d’assumer son important salaire.

Un salaire à la baisse pour Cristiano Ronaldo ?

De son côté, Cristiano Ronaldo est prêt à faire des efforts pour se trouver un point de chute. Alors que le Portugais perçoit environ 470 000€ par semaine, Jorge Mendes aurait indiqué aux clubs sondés que le joueur était prêt à diminuer son salaire en cas de transfert. Dernièrement, The Independent révélait que le PSG faisait partie des destinations privilégiées par CR7 pour son avenir, au même titre que Chelsea et le Bayern Munich. Reste à voir désormais si le club de la capitale décidera de passer à la vitesse supérieure, afin d'associer le quintuple Ballon d'Or à Lionel Messi et Kylian Mbappé, et ce malgré la récente annonce de Nasser Al-Khelaïfi, affirmant ne plus vouloir de « bling-bling » au PSG.