PPA-CI: Franck Anderson KOUASSI quitte Gbagbo pour Ouattara

Franck Anderson Kouassi , Secrétaire général adjoint du Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire(PPA-CI), claque la porte du parti de Gbagbo: "Je suis parti".

Franck Anderson Kouassi (PPA-CI ): "Je vois une Côte d’Ivoire qui avance sur le chemin du progrès, sous la houlette du président Ouattara"

Ils sont nombreux mes amis du PPA-CI qui marqueront leur grande surprise à la lecture de ces lignes qui annoncent mon départ de ce Parti. Ils ont raison, parce que je n’ai voulu mettre personne dans la confidence. Car, de même, en silence et en conscience, j’ai adhéré, en 1990, au FPI dont une partie est devenue aujourd’hui PPA-CI, de même je décide d’en sortir en silence et en conscience.

Sans que cela ne donne lieu, en principe, à quelque polémique que ce soit. Il s’agit ici avant tout, de l’exercice d’une des libertés fondamentales : la liberté de choix. Mais d’ici, j’entends certains qui font déjà des gorges chaudes de ce choix en le motivant, à ma place, par la traîtrise à la cause, le restaurant, la recherche de tabouret et que sais-je encore…

La litanie est bien connue. Mais elle ne m’ébranle point. Car faudrait-il encore me brandir un contrat de fidélité à vie, en dehors de mes convictions personnelles, que je viole ainsi en quittant le PPA-CI. Pour le restaurant, cela voudrait dire que j’ai au moins de quoi régler la note. Quant à la recherche d’un tabouret, quelle honte y aurait-il à s’asseoir quand on est resté longtemps débout, souvent inutilement ?

Mon objet ici, est loin de donner dans la polémique ou de couvrir quiconque d’anathème, mais de dire simplement que mon départ du PPA-CI est motivé, entre autres raisons, par mon récent vécu au sein de ce parti qui me laisse un souvenir peu amène, d’une part, et par le fait que je veux juste me sentir utile, d’autre part.

Je veux simplement me débarrasser de la brumeuse impression de tourner en rond, dans les dédales d’intrigues et d’incompréhensibles guerres de positionnement, alors même que pour l’opposition en général et pour le PPA-CI en particulier, l’horizon reste encore broussailleux.

En face, en revanche, je vois de l’action, je sens du mouvement. En dépit de quelques imperfections liées à toute œuvre humaine, je vois une Côte d’Ivoire qui avance résolument sur le chemin du progrès, sous la houlette du premier d’entre nous, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

Mon adhésion à sa formation politique sonne donc pour moi à la fois comme un témoignage à son leadership et comme un appel du devoir, le devoir de contribuer, chacun à sa modeste place, à l’édification d’une nation ivoirienne prospère et généreuse.

Fait à Abidjan, le 10 juillet 2022

Franck Anderson KOUASSI

Ancien Secrétaire Général Adjoint du PPA-CI