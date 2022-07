Île Maurice : Le Premier ministre Pravind Jugnauth pleure Shinzo Abe

Pravind Jugnauth, le Premier ministre de l' Île Maurice, a salué la mémoire de Shinzo Abe, l'ex-Premier japonais assassiné le vendredi 8 juillet 2022. Le chef du gouvernement mauricien a rendu hommage à un "homme d'État visionnaire et exceptionnel".

Île Maurice : Pravind Jugnauth salue la mémoire d'un "homme d'État visionnaire"

Lundi 11 juillet 2022, Pravind Jugnauth s'est penché sur la mémoire de Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon. Le Premier ministre de la République de l' Île Maurice s'est rendu à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Maurice où il a signé le cahier de condoléances.

"Exprimant une fois de plus mes condoléances et rendant hommage au décès de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, un homme d'État visionnaire et exceptionnel", a déclaré le chef du gouvernement mauricien. "Nos cœurs sont pleins de chagrin après l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et au peuple japonais pour cette profonde perte", a écrit le Premier ministre de l' Île Maurice sur son compte Twitter.

Pravind Jugnauth s'est dit "profondément choqué et consterné par la terrible nouvelle selon laquelle l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a été abattu" le vendredi 8 juillet 2022. "Aucun mot ne suffit pour condamner cet acte scandaleux et violent", s'était-il exprimé.

Shinzo Abe a occupé la fonction de Premier ministre de son pays du 26 décembre 2012 au 16 septembre 2020. Il a également été le président du parti libéral démocrate au cours de cette période. L'homme politique, âgé de 67 ans, a été assassiné le vendredi 8 juillet 2022 au moment où il livrait un discours à l'occasion de la campagne des sénatoriales dans la ville de Nara. Son meurtrier, Tetsuya Yamagami (41 ans), est un ancien membre de la Force maritime d'autodéfense japonaise. Il a fait usage d'un fusil de fabrication artisanale.