L' Afrique du Sud, premier pays africain à intégrer le Club de Paris ?

L' Afrique du Sud devrait intégrer le Club de Paris en 2024. Le pays de Nelson Mandela est attendu pour le statut de membre permanent. Elle deviendrait ainsi la première Nation africaine à intégrer le groupe informel de créanciers publics.

Club de Paris : L' Afrique du Sud fait bientôt son entrée

Dans un ou deux ans, l’ Afrique du Sud pourrait devenir un membre permanent du Club de Paris. Pour l'heure, il "s'agit donc d'une période d'acclimatation", confirme un responsable à l'agence Bloomnerg. Il faut dire que la Nation arc-en-ciel occupait le statut de "participant ad hoc" depuis 2015. Désormais, le pays passe au statut de membre prospectif depuis le 8 juillet 2022.

Selon notre source, l' Afrique du Sud intégrera le Club de Paris en tant que membre permanent s'il démontre son respect aux principes du club. Il s'agit notamment de la solidarité, le consensus, le partage d'informations et la comparabilité de traitement. Par ailleurs, "le Club de Paris se félicite de la décision de l'Afrique du Sud de faire passer sa participation au Club de Paris de participant ad hoc à membre prospectif. Ce statut permet aux pays de s'engager davantage dans les travaux du Club de Paris, avec la possibilité de rejoindre le Club de Paris en tant que membre à part entière à court terme". Soulignons que depuis 1982, l'Afrique du Sud a participé à 13 négociations du Club de Paris en tant que créancier.

En tant que groupe informel de créanciers publics, le rôle du Club de Paris est de trouver des solutions coordonnées et durables aux difficultés de paiement de pays endettés. Tout débute en 1956 quand l'Argentine rencontre ses créanciers publics à Paris. "Depuis, le Club de Paris a conclu 478 accords avec 102 pays endettés. Depuis 1956, le montant total de la dette traitée par les accords du Club de Paris s'élève à 612 milliards de dollars", lit-on sur le site officiel du club.

Il est important de savoir que le Club de Paris accorde aux pays endettés un allègement de dettes dans l'objectif de leur permettre de rétablir leur situation financière. Actuellement, il compte 22 membres permanents parmi lesquels l'Allemagne, la France, l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Au nombre des membres participants ad hoc, on peut citer l'Argentine, le Maroc, le Mexique et le Portugal.