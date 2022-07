Algérie: Tassili Airlines reprend l'embarquement Nantes - Alger

Tassili Airlines, l’une des plus importantes compagnies aériennes en Algérie, a relancé les dessertes aériennes, à partir de Nantes en France à destination d’Alger après deux ans de suspension à cause de la crise de la Covid-19.

Algérie: Tassili Airlines rétablit sa ligne Nantes-Alger

Pour voyager vers l’Algérie désormais, les ressortissants algériens qui résident à Nantes dans l’est de la France, ne seront plus obligés de faire de longs périples jusqu’à Paris, pour embarquer. Ils peuvent tout simplement embarquer à l’aéroport de la ville qui est désormais desservi par Tassili Airlines.

Suspendue depuis deux ans pour cause de Covid-19, Tassili Airlines a été autorisé en mai dernier tout comme Air Algérie, à reprendre ses vols vers l’international.

Le numéro 2 des compagnies aériennes en Algérie, filiale du groupe Sonatrach a effectué son premier vol de Nantes vers Alger le 10 juillet dernier. Selon le programme communiqué par la direction de la compagnie le 7 juin 2021, Tassili Airlines desservira cette route à raison de deux fois par semaine à savoir les dimanches et les vendredis.

Vol inaugural le 10 juillet dernier

Créée le 30 mars 1997, Tassili Airlines est une filiale du groupe pétrolier algérien, Sonatrach. La compagnie qui avait initialement pour vocation de transporter exclusivement les ouvriers et les employés du groupe vers des gisements pétroliers, a dû changer de cap en 2011. A partir de cette année en effet, elle a été autorisée à transporter d’autres passagers. Elle est ainsi devenue au fils des années, l’une des plus prestigieuses compagnies aériennes en Algérie.