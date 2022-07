Malcom X : Comment son voyage à La Mecque l’a changé

Malcom X a effectué le pèlerinage à La Mecque en avril 1964. De son vrai nom Malcom Little, de son retour de la terre sainte, il a pris le nom d’El Hadj Malek El-Shabazz. Il est revenu de son voyage véritablement transformé.

Malcom X et son séjour à La Mecque

C’est en avril 1964 que Malcolm X se rend à La Mecque. Véritable voix du nationalisme afro-américain et de Nation of Islam, Malcom Little est désormais baptisé El Hadj Malek El-Shabazz. Au-delà du changement de nom, l’homme a également subi une transformation au niveau de sa personnalité.

"Après l’illumination spirituelle que j’ai eue le bonheur de recevoir à la suite de mon récent pèlerinage à la cité sainte de la Mecque, je ne souscris plus à aucune accusation généralisée contre aucune race. Je concentrerai désormais mes énergies à vivre la vie d’un véritable musulman sunnite", a déclaré Malcom X à son retour de La Mecque.

Et le nouveau pèlerin d’ajouter : "Jamais, je n’ai connu d’hospitalité aussi sincère ni de fraternité aussi bouleversante que celles des hommes et des femmes de toutes races réunis sur cette vieille Terre Sainte, patrie d’Abraham, de Mohamed et des autres prophètes des Saintes Écritures. Durant toute la semaine qui vient de s’écouler, j’ai été à la fois interdit et charmé par la bonté et la gentillesse déployées, autour de moi, par des personnes de toutes les couleurs."

Assassiné le 21 février 1965, Malcom X a vu le jour le 19 mai 1925 à Omaha dans l’État du Nebraska. Il était un militant politique engagé dans la défense des droits de l’homme afro-américain. Il a été tué alors qu’il tenait un discours devant 400 personnes. Un homme appartenant au Black Muslim lui a tiré une balle dans le ventre avec un fusil à canon scié. Il est décédé à l'hôpital de Columbia University Irving Medical Center.