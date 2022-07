Italie: La vérité sur l'interpellation musclée de Tiémoué Bakayoko

Tiémoué Bakayoko, le milieu de terrain français de l’AC Milan, a été victime d’une arrestation musclée par la police italienne avant qu’elle ne se rende compte de son erreur. Ce lundi, les réseaux sociaux se sont enflammés après la diffusion de la vidéo. La police italienne s'explique.

Tiémoué Bakayoko (AC Milan) arrêté puis relâché: La police italienne s'explique

Fusillade en cours dans les environs

La police milanaise a tenu à s'expliquer ce lundi, à la suite d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et montrant Tiémoué Bakayoko, milieu français de l'AC Milan, interpellé puis aussitôt relâché, lors d'un incident survenu il y a deux semaines.La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs heures maintenant. L’international ivoiri-français interpellé en Italie, au milieu de la circulation, près de son véhicule, sans opposer la moindre résistance, le joueur a été rapidement relâché lorsque les policiers ont découvert son identité.La scène remonte au 3 juillet. Après une fusillade entre ressortissants sénégalais pour des problèmes de trafic de drogue, comme le précise la Gazzetta dello sport, la circulation est stoppée par les forces de l’ordre qui réalisent plusieurs contrôles.Et ils s’arrêtent donc sur le véhicule de l’ancien joueur de Monaco et Chelsea notamment. Contraint de quitter son véhicule, le champion d’Italie avec l’AC Milan est fouillé très méticuleusement, plaqué contre la voiture de police. Dans le même temps, deux policiers tiennent en joue les autres passagers dans la voiture.Le contrôle prend fin lorsqu’un des agents alerte son collègue pour lui dire qu’il s’agit de Tiémoué Bakayoko. L’international tricolore est libéré.Mais face à l'ampleur rapidement prise par l'incident, la police milanaise a souhaité s'expliquer. Elle a d'abord précisé que les faits étaient survenus il y a deux semaines, alors qu'une fusillade se déroulait au même moment dans les environs.« Il convient de noter que cette arrestation a eu lieu dans un contexte opérationnel qui justifiait l'adoption des mesures de sécurité les plus élevées », ont indiqué les forces de l'ordre italiennes, dans un communiqué transmis par le club à l'agence Reuters.« Une fois la personne identifiée et établie qu'elle n'était pas impliquée, le service a repris sans aucune sorte de remarque de la part de la personne concernée », ont-elles ajouté. Sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2023, Bakayoko a joué 14 matches la saison passée avec les Rossoneri, qui ont remporté le Championnat d'Italie.