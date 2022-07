Asalfo: ''Le Leader, ce n’est ni le plus fort, ni le plus intelligent, mais..."

Dans un message posté sur la toile, le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, a donné la définition qu'il pense du mot leader.

Asalfo: ''Ne cherchez pas à être forcément un chef ou un patron, soyez simplement un guide''

Contrairement aux autres groupes zouglou formés dans les années 90, Magic System est un des rares à résister au temps. Ce groupe ne s’est jamais disloqué contrairement aux célèbres « Salopards » ou encore «Poussins-chocs » des rescapés Yodé & Siro. Si les enfants d'Anoumanbo sont toujours ensemble, c'est parce que les règles édictées pour le fonctionnement du groupe qu'ils forment, sont respectées.

Dans une vidéo récemment publiée sur sa page Facebook, le lead vocal du groupe, Traoré Salif dit Asalfo, a expliqué les raisons pour lesquelles, ses complices et lui évoluent ensemble encore aujourd'hui. Ils se sont disciplinés, ce qui limite les querelles qui auraient pu les diviser.

"Vous savez pourquoi le groupe Magic System ne se divise pas ? Parce que je n’ai jamais mis en tête que c’est moi qui suis le plus vu ou c’est moi qui suis le plus connu … Moi je suis Asalfo parce qu’il y a Tino, Goudé et Manadja derrière … Donc on comprend qu’on ne peut pas s’appuyer sur des gens parce qu’on est fort, mais on s’appuie sur des gens pour être fort", a expliqué le zouglouman.

Puis Asalfo d'ajouter : "Toutes les règles qui ont été mises en place dans Magic System, le premier à les respecter, c’est moi. Pour pouvoir parler aux autres, il faut que toi-même, tu serves d’exemple".

"Le Leader, ce n’est ni le plus fort, ni le plus intelligent; encore moins le plus riche. C’est plutôt celui qui sait fédérer autour de lui et qui, par ses idées et sa vision, tire les siens vers le haut. Ne cherchez pas à être forcément un chef ou un patron, soyez simplement un Guide et cela suffira largement", a indiqué l'enfant d'Anoumanbo.