Magic System : ASalfo-Manadja, une solide amitié de 40 ans !

ASalfo et Manadja font partie du célèbre quatuor Magic System aux côtés de Tino et Goudé. Au sein de la bande d'Anoumabo, Traoré Salif (ASalfo) et Fanny Adama (Manadja) totalisent quarante années d'amitié.

Magic System : ASalfo et Manadja, plus qu'une amitié

Magic System est un groupe qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Traoré Salif dit ASalfo et ses compagnons Tino, Goudé et Manadja parcourent le globe pour faire résonner la musique zouglou. Venus d'Anoumabo, un village situé dans la commune de Marcory, à Abidjan, les quatre garçons sont de dignes ambassadeurs de la culture africaine. Révélés par leur chanson Premier Gaou, les protégés du maire Aby Raoul continuent de mener une carrière musicale qui a débuté en 1997.

Aujourd'hui, Magic System est l'un des rares groupes zouglou qui résiste aux démons de la séparation. Après vingt-cinq ans de carrière, la formation musicale demeure soudée. Cela est peut-être dû à la solide amitié entre les membres du groupe. En effet, dans une publication sur sa page Facebook, Fanny Adama, plus connu sous le nom Manadja, a fait savoir que son amitié avec Traoré Salif alias ASalfo a commencé en 1982/

"1982-2022, 40 ans après, rien n’a altéré notre amitié, que dis je notre fraternité qui ne fait que se bonifier au fil du temps", a écrit Manadja. Le Gaou Magicien va plus en cherchant à savoir si ce genre d'amitié existe encore dans ce monde. "Nous avons affronté les hauts et des bas, mais le seigneur nous a toujours donné la force d’aller de l’avant. Que Allah nous comble et nos familles aussi", a-t-il souhaité.

Magic System totalise plusieurs disques d'or qui couronnent une brillante carrière encore en pleine expansion. La fièvre magique n'est pas près de s'arrêter. Pour preuve, le 30 juin 2022, ASalfo et ses amis ont enflammé la ville de Marseille à travers un show inoubliable.