Élections au RHDP: Pourquoi Michel NOUFE est candidat à Bouna

Michel NOUFE, Directeur des Moyens Généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d'ivoire, est candidat au poste de secrétaire départemental de Bouna Sous-préfecture- Bouko, dans la région du Bounkani.

RHDP: Michel NOUFE veut apporter du sang neuf au Parti présidentiel à Bouna

La direction du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a dévoilé la liste des candidatures retenues pour compétir à l’élection des Secrétaires Départementaux du Parti, ainsi que le calendrier électoral. Ce lundi 18 juillet 2022, s'ouvre la campagne électorale pour ladite élection.

Cette campagne prévue pour prendre fin le jeudi 21 juillet à 00H00, sera couronnée, le samedi 23 juillet, par le déroulement à proprement dit, du scrutin dans les différents chefs-lieux des Départements Administratifs. Dans la circonscription électorale de Bouna, située dans la région du Bounkani, la liste "Fraternité et paix dans le Bounkani" est en lice pour ravir le secretariat départemental.

Celle-ci est conduite par le trio composé de Michel NOUFE pour Bouna Sous-préfecture- Bouko; Ouattara Adama Koffi Bernard, Bouna commune; et de Hien Djanvote pour Bouna- ZKB. Cette liste va affronter la liste "Ensemble pour la paix et le développement", conduite par Ouattara Bouraima, Hien Philippe et Kambou Sié.

Directeur des Moyens Généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d'ivoire, Michel NOUFE est bien connu dans la région du Bounkani dont il est originaire, pour ses nombreuses actions sociales en faveur des populations sans distinction. Au niveau du RHDP, son engagement à la cause du parti et sa fidélité au président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs Président du RHDP, n'ont jamais failli.

C'est à juste titre que les militants de base l'ont encouragé à se porter candidat au poste de secrétaire départemental de Bouna Sous-préfecture- Bouko. "Vous êtes nombreux à nous soutenir. Votre leitmotiv, un Bounkani qui incarne des valeurs morales et prêt à amorcer un véritable développement. Il faut y croire. Ensemble, nous irons plus loin. Comme j'ai l'habitude de l'affirmer : Le meilleur reste à venir", dit-il.