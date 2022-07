Militaires ivoiriens arrêtés au Mali : La mise en garde d' Alpha Blondy

Lors de son concert le 15 juillet 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, Alpha Blondy a jeté un regard sur la crise actuelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le chanteur de reggae a interpellé Alassane Ouattara et Assi Goïta sur le danger qui menace leur pays si le problème des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako n’est pas résolu.

Alpha Blondy : "Si le Mali commet l’erreur, ça sera très grave !"

Connu pour ne pas avoir la langue de bois, Alpha Blondy, de son vrai nom Koné Seudou, a profité de son concert du 15 juillet 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire pour s'exprimer sur le dossier des 49 militaires ivoiriens interpellés au Mali. Pour le reggaeman ivoirien, il est clair que "cette histoire est bizarroïde" et "il y a quelqu’un qui joue à un double jeu".

Le père de Soukeina poursuit en affirmant que "la MINUSMA dit de ne pas accuser les ivoiriens, car ils n’ont pas été prévenus…au même moment les autorités ivoiriennes disent non, que vous avez été prévenus, on ne sait pas qui ment".

Devant une foule acquise à sa cause, Jagger a déclaré que les puissances européennes "cherchent un moyen pour impliquer les Africains" la crise entre la Russie et l'Ukraine. "Wagner… n’est-ce pas un groupe russe ??? La MINUSMA n’est-elle pas américaine et européenne ? L’Union européenne est déjà au Mali, même qu’il y a un ministre espagnol qui a dit qu’ils vont envoyer l’OTAN au Mali. Si le Mali commet l’erreur, ça sera très grave !", a prévenu Alpha Blondy.

"Le Mali est petit et la Côte d’Ivoire est petite dans ce conflit, je vous le dis ! Parce que je vous le dis mes frères et sœurs, ce qui est en train de se passer, c’est la troisième guerre mondiale ! C'est la troisième guerre mondiale qui se prépare. Les marchands sont déjà au Mali", a enfoncé l'époux d'Aelyssa Darragi. Il a également demandé à Alassane Ouattara et à Assimi Goïta de prendre garde afin de ne pas se laisser entrainer dans une crise dont leurs pays n'ont pas besoin.