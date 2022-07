Élections RHDP Tiassalé: Symbiose autour de la candidature d’Alpha Sanogo

La direction du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a dévoilé la liste des candidatures retenues pour compétir à l’élection des Secrétaires Départementaux du Parti, ainsi que le calendrier électoral.

Élections départementales au RHDP : La liste Symbiose d’Alpha Sanogo, seule liste en lice à Tiassalé

Le lundi 18 juillet 2022, s'ouvre la campagne électorale pour l'élection des Secrétaires Départementaux du RHDP. Cette campagne prévue pour prendre fin le jeudi 21 juillet à 00H00, sera couronnée, le samedi 23 juillet, par le déroulement à proprement dit, du scrutin dans les différents chefs-lieux des Départements Administratifs.

Dans la circonscription électorale de Tiassalé, située dans la région de l’Agneby-Tiassa, une seule liste de candidature est en lice pour ravir le secretariat départemental. Il s'agit de la liste "Symbiose" conduite par Alpha Sanogo, l'actuel Directeur des Affaires financières du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et la Couverture Maladie Universelle.

Cette liste prend à son compte les candidatures de Boni Kassi Vincent, pour Tiassalé-N’douci Sous-préfecture; Kacou N’Guessan Innocent, Tiassalé Sp Gbolouville et Doumbia Daouda, Tiassalé-N’douci Commune. La candidature de la tête de liste, Alpha Sanogo, elle, concerne Tiassalé commune et sous-préfecture.

Contrairement à d'autres départements politiques qui enregistrent parfois deux, voire trois listes concurrentes, Tiassalé a réussi à taire ses dissensions grâce à un travail de fourmis, effectué par Alpha Sanogo, ces derniers mois, ayant permis de rassembler l'ensemble des militants de base autour de l'intérêt supérieur du RHDP.

Les militants fondent beaucoup d'espoir dans l'élection de la liste conduite par Alpha Sanogo

Aujourd'hui, ceux-ci veulent aller de l'avant et fondent beaucoup d'espoir dans cette élection qui permettra de donner un second souffle au Parti qui rêve de gagner les élections locales à venir de 2023. Selon les conditions d'éligibilité, fixées par la direction du RHDP, le candidat au poste de secrétaire départemental doit être un militant actif, âgé de 21 ans au moins, jouir d'une bonne moralité et de ses droits civiques, et surtout être inscrit sur la liste électorale du département administratif.

En outre, le candidat doit n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des 12 derniers mois et devrait s'acquitter d'un droit de participation de 500.000 de Fcfa, un montant non remboursable. Le mode opératoire de cette élection des secrétaires départementaux est le scrutin uninominal à un tour à bulletin unique.

"Nous voulons, ensemble, concrétiser l'un des piliers de la grande vision du président de notre parti, M. Alassane Ouattara, raccourcir la chaîne de décision du parti, entre le sommet et la base, pour plus d'efficacité dans l'action", dixit Kafana Koné, le président du directoire du Parti.