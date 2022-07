Asalfo aux hommes: "Vos copines de galère sont vos femmes mais..."

Le chanteur Zouglou et lead vocal du groupe Magic System, Asalfo, a répondu à ces hommes qui préfèrent attendre d'avoir suffisamment d'argent avant de se mettre en couple avec une femme.

Asalfo: "Si ta soeur souffre avec un Homme, il réussit et puis il jette ta soeur comme une vieille chaussette pour épouser une autre fille, ça va te plaire?"

Invité récemment à l’émission ‘’Les femmes d’içi’’ sur la chaîne de télé NCI, le chanteur Coupé-décalé, Dj Mix a tenu des propos qui ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. En effet, l'artiste a affirmé qu’un homme qui n’a pas d’argent, ne devrait pas avoir de femme.

‘’Un homme qui n’a pas d’argent cherche une femme pourquoi ? Quand tu n’as pas d’argent, ta priorité c’est ton boulot (…) Tu cherches d’abord à joindre les deux bouts et puis quand tu vois que ça va, tu cherches maintenant une femme‘’, avait lancé Dj Mix. Des propos qui ont scandalisé de nombreux internautes, suscitant ainsi une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Plusieurs semaines après, le chanteur Zouglou, Asalfo s'est aussi prononcé sur le sujet au micro de First mag. "Quand j'entends certains jeunes en train de dire: "Moi je ne cherche pas femme, je cherche mon argent". Ça me fait rire... Je ris. Bon tu cherches ton argent, tu vas avoir, tu vas construire ton chateau, tu vas avoir 5 grosses voitures dans ton garage, si tu n'as pas une femme, tu seras malheureux, tu vas te sentir seul comme Adam dans le jardin d'Eden. C'est quand tu vas commencer à chercher une femme? Quand tu seras millionnaire? Non. Laisse moi te dire que ce n'est pas une femme que tu auras, c'est plutôt une fille qui t'aidera à dépenser que tu auras. C'est au moment que tu cherches ton argent là que tu dois te chercher une femme. Actuellement où tu n'arrives pas à manger trois fois par jour là, c'est là tu dois te trouver une femme'', a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: '' La Femme est un demi-Dieu. Si une femme partage ces moments difficiles avec toi et qu'elle prie pour toi, Dieu te sortira de ça. Et c'est ce qui fatigue la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes filles ne sont plus prêtes à souffrir avec un Homme parce que quand ils réussissent, ils épousent une autre et après quand ils perdent leur travail, ils accusent les sorciers. C'est triste. Attirez la bénédiction dans votre vie. Si ta soeur souffre avec un Homme, il réussit et puis il jette ta soeur comme une vieille chaussette pour épouser une autre fille, ça va te plaire? Non. Alors comportez-vous avec les femmes comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vos soeurs. Vos copines pendant vos moments de galère sont vos femmes. Celles que vous rencontrerez pendant votre réussite, sont des profiteuses. Soyez des Hommes, pas des gamins", a ajouté Asalfo.