Semaine de la mode de Bingerville: Ce qui est prévu en août

La première édition de la Semaine de la mode de Bingerville aura lieu du 6 au 13 août 2022. La conférence de presse de présentation de cet événement, s’est déroulée ce jeudi 21 juillet 2022 au Foyer des Jeunes de Bingerville.

Selon la promotrice de cet événement, Kouassi Ester Laure épouse Kra, la semaine de la mode de Bingerville a pour principal objectif de faire la promotion des secteurs de la mode de l'artisanat au niveau de la ville de Bingerville. Il s’agira de mettre à la lumière toutes ces personnes basées à Bingerville qui exercent dans la mode et l’artisanat.

‘’ J’ai 20 ans d'expérience dans la couture, et j’ai fait le constat qu’il n’y a pas d'activités qui rassemble tous les couturiers de Bingerville, raison pour laquelle, nous avons initié la semaine de la mode, pour permettre à nos frères et sœurs qui ne sont pas connus, mais qui travaillent aussi, de se faire connaître et d’avoir de nouveaux clients ‘’ a-t-elle soutenu tout en ajoutant que la semaine de la mode de Bingerville vise également à faire en sorte que la jeunesse ivoirienne puisse s'intéresser aux métiers de la mode '' la couture est un métier qui nourrit son homme '', a-t-elle ajouté.

Eddy N’Zi a précisé que cet événement dont il est directeur artistique, va également mettre en avant les valeurs culturelles de Bingerville. Il a précisé que la semaine de la mode sera meublée de plusieurs activités, qui sont entre autre, des expositions vente, des animations grand-public, et un grand défilé de mode qui va mettre à la lumière les artisans de la mode de Bingerville.

Herman N'Zi, conseiller technique en charge de la jeunesse et chargé de mission du député-maire de Bingerville, a salué l’initiative ‘' nous avons de très beaux talents à Bingerville, et si voulez mettre ces talents à la lumière, on ne peut que vous encourager. C'est un événement à saluer. C'est un honneur pour moi d'associer mon image et celle de toute la mairie de Bingerville à cet événement. Je pense qu'après cela, on ne quittera plus Bingerville pour aller se vêtir ailleurs '' a-t-il soutenu.