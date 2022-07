Madagascar: Une manifestation de l’opposition empêchée par la police

La tension monte d'un cran à Madagascar. Alors que l'opposition avait appelé ses militants à manifester samedi 23 juillet contre la hausse du coût de la vie, les forces de l’ordre n’ont pas hésité à empêcher ce rassemblement.

Un samedi trouble à Madagascar

Ils étaient nombreux ce samedi 23 juillet à répondre favorablement à l’appel de la plateforme de l’opposition à Madagascar qui peste contre la vie chère dans le pays. Alors qu’ils tentaient rejoindre le lieu de rassemblement situé dans l’enceinte du Magro, bâtiment appartenant à l’ancien président Marc Ravalomanana, ces derniers ont vu l’accès des lieux être bloqués par les forces de l’ordre.

Ce refus d’accès au lieu de rassemblement a emmené la foule de partisans et de sympathisants à s’amasser au milieu de la route dans le quartier de Behoririka. Ces derniers ont enchaîné des sit-in en face devant les barrages érigés par les forces de l’ordre.

Au micro de RFI, un responsable de l’opposition a manifesté sa désapprobation par rapport à cette situation.« Quand même, on ne peut pas nous empêcher de dire que la vie est très chère, on ne va pas m'arrêter pour dire ça ! On ne va pas m'arrêter pour dire que le litre de l'huile est trop chère ! Regardez, on n'a pas de poignards ni de bâtons, on n'a rien. On veut tout simplement discuter, mais on nous empêche de rentrer " a indiqué Mihari-ni Rencho,le président du parti Natiora, membre de la plateforme de l'opposition.

Une manifestation non autorisée?

Selon les informations révélées par le préfet de police d’Antananarivo, le Général Angelo Ravelonarivo, cette manifestation était illégale puisque les organisateurs n’auraient pas respecté la procédure en requise. Il a expliqué notamment que la plateforme de l’opposition n’aurait pas déposé de demande d’autorisation de manifester auprès de la préfecture.

Arrestation de deux leaders de l'opposition

Deux des leaders de la plateforme de l'opposition Rassemblement des opposants à Madagascar pour la démocratie (RMDM) ont été arrêtés suite à ce bras de fer avec la préfecture de police d'Antannarivo dans le cadre de cette manifestation non autorisée. Il s'agit de deux responsables du parti « Tiako i Madagasikara » (TIM) principal parti de l’opposition: Randrimamasiniro Ny Riana (Secrétaire Général) et Rakotonirina Jean Claude (Coordonnateur). Ils ont été interpellés en marge de cette manifestation tôt dans la matinée du samedi 23 juillet 2022 et ont été amenés à la brigade criminelle à Fiadanana pour audition.