Gnamien Konan peint un sombre tableau de l'école ivoirienne

La proclamation des résultats du baccalauréat session 2022 interpelle Gnamien Konan. Le taux de réussite national est de 30,78 %. Ce chiffre a conduit l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à peindre un sombre tableau de l'école ivoirienne.

Gnamien Konan : "L'école ivoirienne souffre d'un sous-investissement chronique"

À l'annonce des résultats du bac au titre de l'année scolaire 2021-2022, Gnamien Konan a déploré le taux de réussite national de 38, 78 %, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. "Taux de réussite au bac 30,78 %. C’est-à-dire 7 candidats sur 10 ont échoué. Et bien malin, celui qui nous dira combien ont été repêchés? Surtout ce que deviennent ces 70% depuis des décennies", a déclaré l'ex-ministre ivoirien sur son compte Twitter.

Le président de NCI ( La Nouvelle Côte d'Ivoire, parti politique d'opposition) a regretté que cela ne constitue pas de problème pour le gouvernement ivoirien. L'opposant ivoirien a fait cas de la situation des plus de 300 000 élèves de terminale de chaque année scolaire. "S’ils échouent, c’est un problème, s’ils sont admis, c’est un problème : un serpent qui se mord la queue. Mais ça va, certains préfèrent traverser la Méditerranée pour aller en Ukraine", a poursuivi l'ex-directeur général des douanes ivoiriennes.

"L'école ivoirienne souffre aussi d’un SOUS-INVESTISSEMENT CHRONIQUE. Plus de 100.000 bacheliers pour combien de places dans les universités publiques et établissements supérieurs privés dignes de ce nom? 200 000 redoublants pour combien de nouvelles classes et nouveaux enseignants ?", a cherché à savoir Gnamien Konan.