Grève à l’ ASECNA: Vers une paralysie du ciel africain en pleines vacances!

L’Union des Syndicats des Contrôleurs Aériens de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (USYCA - ASECNA) informe l’opinion publique qu’elle vient de déposer un préavis de grève qui risque de paralyser l’espace aérien africain, cet été.

L’Espace aérien en feu: 700 contrôleurs aériens défient la direction générale de l’ ASECNA

Le préavis de grève devrait prendre effet à compter du jeudi 25 août 2022 à partir de 8 h TU jusqu’au samedi 27 août 2022 à 7 h 59 TU, et puis d’une durée indéterminée jusqu’à la satisfaction totale de toutes ses revendications, précise une note d’information consultée par Afrique-sur7.

Cet appel à la grève est motivé par la démarche abusive, arrogante et menaçante de la direction générale qui se refuse à tout dialogue avec l’USYCA - ASECNA. En effet, l’Union, légalement constituée et enregistrée à Abidjan en Côte d’Ivoire et forte de près de 700 membres, a jusqu’ici adressé, à plusieurs reprises, un chapelet de revendications qui sont restées lettre morte.

Ces revendications (au nombre de 19), reprises en annexe ci-jointe, sont essentiellement relatives au renforcement des capacités opérationnelles, à l’épanouissement professionnel et au plan de carrière du contrôleur aérien de l’ASECNA. Trois piliers essentiels qui continuent dangereusement de s’effriter depuis la prise de fonction du directeur général, Mohamed Moussa, en 2017, menaçant au passage la sécurité aérienne dans le ciel africain.

Suppression des stages en facteurs humains, arrêt des échanges, contrôleurs, discontinuité des cours d’anglais et commissions mixtes de qualifications des ATCOs, aggravation du sous-effectif dans les centres, refus d’arrimage de la prime de licence prenant compte des responsabilités induites par les nouveaux moyens de contrôle (guidage radar), plan de carrière figé, sont entre autres griefs mis sur la table. Les faits exposés persistent et s’accentuent.

Les contrôleurs aériens de l’ASECNA ont voulu croire à la possibilité d’avoir enfin un dialogue constructif et à une normalisation des conditions de travail dans le cadre de la dernière réunion (Douala, décembre 2021) de l’Organe communautaire de Concertation et de Négociation (OCCN). Malheureusement, cela s’est avéré être à nouveau un marché de dupe. D’où la non-signature par eux du contrat d’entreprise 2022-2024.

Au pic de la crise sanitaire, les contrôleurs aériens de l’ASECNA ont consenti d’énormes efforts, acceptant le gel des primes régaliennes et la suppression de certains acquis. Maintenant que le contexte donne à voir un regain d’activité avec la levée des restrictions de voyage, il est hors de question que l’USYCA - ASECNA se rende complice d’agissements qui ont occasionné une forte démotivation au sein des contrôleurs aériens, mettant désormais en péril la sécurité des vols dans les 16 millions de km2 d’espace aérien qui couvre les 18 pays membres de l’ASECNA.

Face au mépris de la direction générale, considérant la pétition signée à 85 % par l’ensemble des contrôleurs, devant l’urgence de préserver la sécurité des vols dans ce climat étouffant et anxiogène , l’USYCAA n’a d’autre choix que d’appeler à une cessation du travail, tout en restant disponible pour l’ouverture immédiate de négociations dans le respect des organisations syndicales et de ses propres prérogatives.