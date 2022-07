Scandale sur Life TV: Coach Hamond Chic incite à la débauche sexuelle

Pour sa toute première émission télé en tant que chroniqueuse, Coach Hamond Chic a tenu des propos qui ont choqué de nombreux téléspectateurs.

Première émission télé en tant que chroniqueuse, premier dérapage de Coach Hamond Chic

Fabrice Sawegnon, Président directeur général du groupe Life, a récemment apporté une fracassante réplique aux personnes qui lui reprochent le fait de ne recruter que des influenceurs du web au détriment des étudiants formés à l’ISTC.

‘’On n’embauche pas de diplôme, il faut que les jeunes arrêtent de penser que c'est un diplôme qui donne droit à une fonction. C'est faux! La légitimité vient de la compétence et du talent que tu as. Il y a des patrons d'entreprises aux États-Unis qui n'ont même pas fait des études supérieures et qui se sont retrouvés patrons de grosses compagnies qui emploient 50 mille personnes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école pour faire ses diplômes. Il faut le faire tant qu'on peut le faire, il faut étudier mais il ne faut pas juste s'arrêter à son diplôme. Il faut développer une compétence, un talent‘’, a lancé Fabrice Sawegnon.

Puis d’ajouter: "Le monde a changé, il faut vraiment que les jeunes comprennent que le monde que nous, on a vécu, était un monde un peu fermé et sur lequel il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Ce monde-là il est fini. A l'époque, pour passer à la télé, tu devais être chanteur, artiste ou politique... Aujourd'hui ce n'est même plus la télévision, c’est que chacun a sa télé en main, chacun peut être son propre réalisateur, son propre acteur. Donc ça développe de nouveaux talents. Il faut que les gens acceptent que le monde, il change et que les critères du choix d'avant ne sont pas les critères du choix d'aujourd'hui‘’.

Visiblement déterminé à poursuivre sur sa lancée, Fabrice Sawegnon a recruté une autre influenceuse du web en tant que chroniqueuse pour une émission sur Life Tv. Il s'agit en effet, de coach Hamond Chic. Sauf que, pour son tout premier numéro télé diffusé, lundi, coach Hamond Chic a tenu des propos assez surprenants à l'endroit d'une téléspectatrice qui avait appelé pour prendre des conseils, car ayant contracté une grossesse avec un chauffeur.

'' Tu n'es pas ambitieuse. Comment tu veux tomber enceinte d'un chauffeur? Pourquoi tu lui as dit que tu es enceinte ? Prends l'enfant pour le donner à ton sugar (amant d'un certain âge)'', a conseillé Coach Hamond Chic. Des propos choquent de nombreux internautes.