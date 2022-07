Fonction publique: Tout sur les concours administratifs 2022

La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, entend consolider les acquis importants et conduire chaque étape des concours administratifs avec le même engagement, les mêmes valeurs et la même détermination tant au niveau central qu’au plan local.

Fonction publique: Les compositions des concours administratifs 2022 débutent le 03 septembre

Au total, 377 concours seront organisés par la Fonction publique au titre de l’édition 2022. La ministre Anne Désirée Ouloto, l'a annoncé jeudi 21 juillet 2022, soulignant que le lancement des concours administratifs 2022 aura lieu le samedi 3 septembre.

Elle a fait l’annonce à l’installation du collège de supervision des concours administratifs 2022.

« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je procéderai au lancement officiel des compositions le samedi 3 septembre 2022. Il en sera ainsi dans les neuf autres circonscriptions, sous l’autorité des préfets de région », a précisé Mme Ouloto.

Les compositions se dérouleront dans les villes d’Abidjan, d’Abengourou, de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa, de Gagnoa, de Man, de Korhogo, de San-Pedro et de Yamoussoukro portant ainsi à 10 les localités accueillant les compositions des concours administratifs.

Remettant les kits et la lettre de mission à chacun des membres collège de supervision, Mme Ouloto a précisé que ces documents les engagent plus généralement à veiller au bon déroulement de l’ensemble du processus d’organisation des concours et singulièrement des activités liées aux étapes des compositions, et ce, conformément à l’arrêté qui fixe leurs attributions au sein du collège des superviseurs.

Elle a rappelé que la mise en place du Comité éthique et la production d’une Charte d’éthique pour promouvoir chez les agents de son département ministériel les valeurs et pratiques éthiques, et la promotion de la charte des concours administratifs à toutes les étapes de l’organisation des concours ont permis de renouer avec les bonnes pratiques, de reconquérir la confiance des populations et de créditer les concours administratifs.

Les superviseurs centraux sont les membres du cabinet du ministère et l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France. Les superviseurs généraux sont les 10 préfets de Région des localités choisies pour abriter les compositions. Les acteurs des compositions sont les chefs de centres, les membres de secrétariats, les surveillants, les correcteurs, les formateurs et les membres du jury. Quant aux partenaires techniques, ce sont l’opérateur numérique, le pôle médical d’urgence et la gendarmerie.