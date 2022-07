Deuil: Désirée Douati pleure "le père, le confident" Alphonse Douati

L’ex-Président ivoirien Laurent Gbagbo, le président de l’Assemblée Nationale et bien d’autres personnalités du pays ont présenté, le vendredi 22 juillet dernier, leurs condoléances à la famille de feu Alphonse Douati.

Décès du Ministre Alphonse Douati : De hautes personnalités dont l’ex-Chef d’Etat Laurent Gbagbo aux côtés de la famille éplorée

L’ex-Ministre Alphonse Douati sous le régime de l’ex-Président de la République, Laurent Gbagbo, est décédé le 30 janvier dernier après une longue maladie. Depuis le mardi 19 juillet dernier, la présentation des condoléances à la famille Alphonse Douati, a débuté au domicile du défunt et pris fin le vendredi 22 juillet dernier.

Au cours de ce dernier jour, un ballet de personnalités a fait le déplacement au nombre desquelles l’ex-Président de la République Laurent Gbagbo, le Président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo, le président du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA) Anaky Kobenan, le Président de l’UDPCI, Albert Mabri Toikeusse, la présidente de l’Alternative Citoyenne Ivoirienne (ACI), Pulchérie Edith Gbalet, le représentant du président du Cojep, Charles Blé Goudé, le secrétaire général Patrice Saraka et Martial Yavo.

Par ailleurs, le Président du PPA-CI, Laurent Gbagbo, a, dans une voix empreinte d’émotions et de tristesse, raconté les circonstances de sa rencontre avec feu Alphonse Douati dont il a mis au grand jour, les qualités humaines. ‘’Au début, je ne le connaissais pas, mais les gens sont venus me dire qu’il y a quelqu’un qui les aide beaucoup à Korhogo. C’est comme cela que je l’ai connu. Quand Guéi Robert a été affecté à Korhogo, Douati était son tuteur’’, révèle-t-il.

La disparition du Ministre Alphonse Douati, une grosse perte pour le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI)

Après avoir fait l’éloge du défunt, Laurent Gbagbo est revenu sur le travail qu’ils ont accompli ensemble. A en croire l’ex-Chef d’Etat, la disparition du Ministre Alphonse Douati est une grosse perte pour le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) dont il était un cadre influent. Quant au Président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo, qui conduisait une forte délégation, il a, par la voix de son porte-parole, l’honorable Sangaré, dit ‘’yako’’ à la famille de feu Alphonse Douati.

‘’Le président Adama Bictogo me charge de vous dire que le ministre Alphonse Douati était son frère. Son frère est parti, il est donc le frère sur lequel, vous pouvez compter’’, a fait savoir le porte-parole de la délégation de l’Assemblée Nationale. Sans oublier bien d’autres personnalités politiques, civiles, administratives, coutumières et religieuses qui étaient également présentes pour témoigner leur soutien à la famille éplorée.

Après l’étape des présentations des condoléances, le PPA-CI a organisé le lendemain samedi 23 juillet à l’hôtel Belle Côte à la Riviera-Palmeraie, une journée d’hommage à feu le Ministre Alphonse Douati. Les dignitaires, les militants, sympathisants du parti et la famille du défunt ont fait nombreux le déplacement pour célébrer et non pleurer leur camarade de lutte.

Successivement, le président du comité d’organisation, Charles Rodel Dosso, le secrétaire général du PPA-CI, Damana Adja Pickass, le représentant de la vice-présidente Marie Odette Lorougnon, le camarade Thomas Tchapo, Issa Malick Coulibaly, Bamba Massani, le Professeur Dédi Sery et Pascal Atsé, ont parlé, dans leurs allocutions et témoignages, des qualités humaines et professionnelles du Ministre Alphonse Douati.

Désirée Douati parle du combattant, du Ministre et du militant fidèle au Président Laurent Gbagbo

Même son de cloche pour le président exécutif du PPA-CI, Hubert Oulaï qui n’a pas tari d’éloges à l’endroit de celui qu’il appelle affectueusement son ‘’jumeau’’, tellement il était lié à Alphonse Douati. Au nom des enfants et de la famille, Désirée Douati s’est attardée plutôt dans son discours sur le père, le compagnon, le confident et le complice qu'était le Ministre Alphonse Douati pour ses enfants. Elle a aussi parlé du combattant, du Ministre et du militant fidèle au Président Laurent Gbagbo.

‘’Papa saisissait chaque occasion pour nous rappeler que nous sommes tous redevables à son chef et que la trahison ne devait jamais venir de nous. Il nous disait également qu’en politique, on ne démissionne pas toujours ! On avance malgré les écueils ... Les écueils, il en a eu durant son parcours mais nous trouvions toujours le moyen de sourire’’, dira-t-elle.

Un film-documentaire retraçant le parcours politique et professionnel du défunt a été présenté. D’autres cérémonies d’hommage et des veillées réligieuse et traditionnelle seront organisées les jours à venir, avant l’inhumation du Ministre Alphonse Douati dans la stricte intimité familiale le samedi 30 juillet prochain au cimétière de Williamsville.

Infos: P. B.