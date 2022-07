Fonction publique : Plus de 10000 enseignants contractuels intégrés

Plus de 10 000 enseignants contractuels ont retrouvé le sourire. Et pour cause, un communiqué émanant du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration annonce leur intégration en tant que fonctionnaires de l’État.

Fonction publique : Ouattara fait intégrer plus de 10 000 enseignants contractuels

Alassane Ouattara vient d’apporter une solution à l’épineux problème des anciens enseignants contractuels issus du PS-Gouv (Programme social du gouvernement). En effet, selon un communiqué du ministère de la Fonction publique et de Modernisation de l’administration, le chef de l’État a procédé à la signature de trois décrets.

Ainsi, à titre exceptionnel, 1 889 ex-enseignants contractuels viennent d’être nommés en qualité de professeurs de lycée, grade 4. Un autre décret annonce également la nomination à titre exceptionnel par le président ivoirien de 3 111 anciens enseignants contractuels dans l’emploi de professeurs de collège, grade A3.

Par ailleurs, 5 282 autres rejoignent la fonction publique en tant qu’instituteurs adjoints avec le grade C3. Le communiqué fait remarquer que "les personnes dont les noms figurent sur ces décrets de nomination à titre exceptionnel feront l’objet d’affectation au ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation en vue de leur prise de service dans le Système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l’État (SIGFAE) et leur insertion dans le Fichier unique de référence (FUR) pour la prise en compte de leur mandatement".