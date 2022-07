Korhogo: Lass PR perpétue une tradition prônée par feu Amadou Gon

En prélude à la célébration de la fête de Tabaski (Aid-El Kebir) qui aura lieu le samedi 9 juillet en Côte d’Ivoire, Lacina Ouattara dit Lass PR a procédé à la distribution de plusieurs dizaines de kits alimentaires aux populations de Korhogo.

Tabaski : Lass PR distribue plus de 6000 kits alimentaires aux populations de Korhogo

Député de la commune de Korhogo, Lacina Ouattara dit Lass PR ne manque aucune occasion pour se montrer plus proche de ses populations. En ces temps de crise mondiale due à la guerre en Ukraine, ayant entraîné une flambée des coûts des produits pétroliers et alimentaires sur le marché, le Conseiller Technique du Président de la République, Alassane Ouattara, a encore fait parler son cœur.

À la faveur de la fête de Tabaski qui aura lieu, samedi, Lass PR a distribué aux populations de Korhogo, plus de 6000 kits alimentaires composés de riz, de pattes alimentaires et poulets frais. Après la distribution des kits alimentaires, Ouattara Lacina, élu en 2021, "Homme de l'année" pour sa grande générosité, a également procédé à la distribution de plusieurs dizaines de moutons aux chefs de familles et chefs de communautés musulmanes.

Ces dons, selon le donateur, s'inscrivent dans la politique de solidarité prônée par le Président de la République, Alassane Ouattara. "Nous sommes le prolongement de cette solidarité auprès de nos populations. C'est une tradition encouragée par feu Amadou Gon Coulibaly, qui représentait tout un symbole aux yeux de nos populations : générosité, proximité et agent de développement", a confié le député de Korhogo.

L'année passée, en 2021, à la faveur de la fête de Tabaski, le Conseiller technique du président Ouattara, n’avait pas lésiné sur les moyens pour venir en aide aux populations démunies sans oublier des leaders de jeunesses, comme le faisait, de son vivant, feu Hamed Bakayoko. Après Abidjan, Lass PR avait fait don de 25 bœufs et 65 moutons aux personnes vulnérables de Korhogo pour leur permettre de fêter dans de bonnes conditions.