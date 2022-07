​L’Agnéby-Tiassa va rendre hommage au Président Alassane Ouattara

Les populations de la région de l’Agnéby-Tiassa rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, le dimanche 03 juillet prochain, à la place Henri Konan Bédié(HKB) d’Agboville.

Alassane Ouattara célébré dimanche à Agboville

« Nous voulons rendre hommage au président de la République pour tous ses bienfaits à l’endroit de notre région et qui nous font espérer à des lendemains meilleurs. Mais également, la promotion de nos frères et sœurs. Ma nomination en tant que ministre de la Santé et la cerise sur le gâteau est d’avoir choisi un des nôtres, le frère Adama Bictogo, député de la commune d’Agboville pour être le président de l’Assemblée nationale. C'est pour toutes ces raisons que les élus et cadres, les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, l’ensemble des populations et le corps préfectoral qui nous encadrent, nous voulons dire merci au chef de de l’État qui ne nous a pas oubliés et qui nous apporte autant de biens », a expliqué d’entrée, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, président du comité d’organisation.

C’était le jeudi 30 juin 2022, à l’issue d’une rencontre de préparation, qu’il a animée à la préfecture d’Agboville, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly. Pour lui, toutes les populations des départements de Tiassalé, Sikensi, Taabo et d’Agboville, sont mobilisées pour la circonstance. « Nous attendons à la place Henri Konan Bédié d’Agboville, au moins 20 mille personnes à cette grande cérémonie », a annoncé le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

La réhabilitation de la voie Abidjan-Agboville, celle dans la commune de Sikensi, la construction d’infrastructures dans le domaine de l’eau à Agboville et Tiassalé, l’électrification de nombreux villages, la construction de plusieurs établissements scolaires et sanitaires, l’installation d’une compagnie de gendarmerie et la construction d’un centre de secours d’urgence(CSU) à Agboville, sont autant d’actions qui, selon Dimba Pierre, ne sauraient passer sous silence.

C’est pourquoi, il a engagé l’ensemble des forces vives de la région à une mobilisation exceptionnelle. « Nous allons tout faire pour que la date du dimanche 03 juillet soit une grande fête dans l’Agnéby-Tiassa pour témoigner de notre reconnaissance. Parce que nos populations qui savent reconnaître les bonnes choses, attendent de remercier leur bienfaiteur, le président Alassane Ouattara. Restons vigilants et mobilisés pour la réussite de ce grand événement », a-t-il conclu.

La cérémonie est placée sous le patronage du vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné. La première cérémonie d’hommage au président Alassane Ouattara dans l’Agnéby-Tiassa, faut-il le rappeler, s’est tenue en 2017 à Agboville, en présence du défunt Premier ministre Amadou Gbon Coulibaly.

Tizié TO Bi

Correspondant régional