Amadou Coulibaly : "Notre pays a retrouvé la stabilité"

Amadou Coulibaly tient à rassurer les Ivoiriens. Le porte-parole du gouvernement a récemment confié qu’après de nombreuses crises, la Côte d’Ivoire a retrouvé la stabilité sous la gouvernance d’Alassane Ouattara.

Amadou Coulibaly salue l’action des forces de défense et de sécurité

Fin mai 2022, l’Unité de lutte contre la grande criminalité (ULGC) a procédé à la saisie d’armes de guerre dans une localité située non loin d’Abidjan. Ce sont 13 obus, 6 grenades, près de 3 000 munitions, une lance-roquettes, un mortier et des chargeurs qui ont été embarqués par les homme du colonel Inza Fofana.

Pour Amadou Coulibaly, il n'y a pas de raison de craindre pour la stabilité de la Côte d’Ivoire. "Notre pays a retrouvé la stabilité qui montre bien l’efficacité de nos forces de défense et de sécurité, mais également qui montre que la gouvernance du président de la République est axée vers la recherche de la cohésion sociale et la paix", a déclaré le porte-parole du gouvernement à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 8 juin 2022.

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique a aussi continué en assurant que "cet effort du gouvernement se poursuivra et la quiétude des Ivoiriens sera préservée". "Il faut saluer l’action de nos forces de défense et de sécurité qui à chaque fois mènent des opérations à succès et permettent de découvrir ces cachés d’armes", s’est exprimé Amadou Coulibaly.