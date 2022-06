Monica Geingos, nouvelle présidente des Premières Dames d’Afrique

La 26ème Assemblée Générale Extraordinaire de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD) s’est ouverte dans l’après-midi du jeudi 9 juin 2022 dans la salle présidentielle du centre de conférence internationale de Kintélé situé à Brazzaville.

La session ouverte par Madame Antoinette Sassou N’guesso, Première Dame de la République du Congo et Présidente sortante de l’OPDAD, a vu la suite des travaux se dérouler en huis clos. L’adoption du compte rendu de la 25ème Assemblée Générale Ordinaire, la présentation du rapport d’activité et du rapport financier suivi de la discussion et de l’adoption des recommandations du Comité Directeur.

L’élection des membres du nouveau Comité Directeur, de la Présidente et la Vice-Présidente pour les années 2022-2024 aura été le point culminant de cette session. Ainsi Madame Antoinette Sassou N’guesso passe le témoin à la Première Dame de la République de Namibie, Madame Monica Geingos. Et Madame Denise Nyakéru Tshisekedi de la République Démocratique du Congo devient la nouvelle Vice-Présidente. Cette rencontre a pris fin par la visite d’une exposition de produits artisanaux locaux.

Nouveau Comité Directeur de l'OPDAS:

Présidente de l’OPDAD : Monica Geingos (Namibie)

Vice-Presidente : Denise Nyakéru Tshisekedi (RDC)



Afrique centrale:

RDC

BURUNDI

Afrique de l’Est:

KENYA

Afrique Australe:

NAMIBIE

MALAWI

Afrique de l’Ouest:

GAMBIE

NIGER