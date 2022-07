À Paris, Emma Lohoues se rapproche de Neymar: La toile s'enflamme

L'influenceuse et femme d’affaires ivoirienne, Emma Lohoues, a été aperçue aux côtés de la star brésilienne du football évoluant au Paris Saint-Germain ( PSG), Neymar Junior.

Quelque chose s'est passé entre Neymar et Emma Lohoues

Mercredi 6 juillet 2022, à l’occasion du défilé du célèbre styliste français Jean Paul Gautier, un événement qui s'inscrit dans le cadre de la Fashion Week de Paris en France, les deux stars se sont rencontrées, comme le ttémoignent plusieurs vidéos et photos postées sur la toile.

Il n'en fallait pas plus pour susciter les réactions de plusieurs internautes qui ont pensé à une éventuelle relation amoureuse entre le redoutable attaquant brésilien et la charmante actrice ivoirienne.

L'honorable Basile Gouali, ancien député de Vavoua, s'est également invité dans le débat. ''(...) Ma sœur, ne te préoccupe point des critiques négatives et des médisances puériles à ton endroit; ils diront tout ce qu'ils veulent mais garde les yeux fixés sur l'objectif. En effet, selon un proverbe baoulé, l'eau sale n'empêche jamais une plante de grandir'', a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Pour rappel, Emma Lohoues avait assisté à la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le PSG dimanche 19 septembre 2021 au Parc des princes. Rencontre soldée par la victoire des Parisiens (2-1). Venue supporter le PSG, Emma Lolo n’a pas manqué de partager sa joie à chaque fois que son équipe trouvait la faille.

‘’ Yaaassss buuttt de bb neymaarrrrrr‘’, avait posté Emma Lolo, peu après le penalty transformé à la 66è minute par le Brésilien Neymar. Il n’en a pas falu plus pour que les abonnés de la belle Emma Lolo se fassent des idées. ‘’Bb Neymar, tu as fini avec nos frères, c’est sur les Blancs tu es arrivée maintenant. Emma, tu as fait fort‘’, avait commenté un internaute, quand un autre écrivait: ‘’Bb Neymar hein, Emma tu es vraiment ambitieuse".