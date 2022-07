Nassénéba Touré lance l'opération "zéro enfants en situation de rue"

C'est aux environs de 3h30 mn, le vendredi 29 juillet 2022, que l'opération "zéro enfants en situation de rue" a été lancée, au centre d'acceuil zone 4c de Marcory par Nassénéba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une action pilotée par le Programme pour la Protection des Enfants Adolescents Vulnérables(PPEAV) du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec l'appui de la Sous-direction de la Lutte contre le Trafic d'Enfants et de la Délinquance Juvénile de la police criminelle.

C'est une opération d'envergure qui a pour objectif principal de retirer les enfants en situation de rue en vue de leur réinsertion sociale. Pour cette nuit, quatre sites ont été visités à savoir Cocody Angré "terminus 81-82", le "carrefour Bluetooth", le "carrefour Arafat" et "Mille Maquis" dans la commune de Marcory.

Cette opération a permis de retirer environ deux cents (200) enfants qui dormaient à la belle étoile, dans des maisons inachevées, le bord des maquis et bars, exposés et livrés à eux-même. Présente sur le terrain avec les équipes, la Ministre Nassénéba Touré a affirmé que 99% de ces enfants attendaient ce moment, ils voulaient juste une main tendue.

« Ces enfants sont vulnérables, la rue n'est pas leur place pour vivre, la sécurité de ces enfants se trouve dans leurs familles», a-t-elle confié. Après l'opération, ces enfants ont été accueillis au centre de zone 4C. La Ministre a rassuré que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour la prise en charge des enfants, en prenant le soin d'expliquer le processus de prise en charge.

« Nous avons une équipe composée de deux éducateurs spécialisés, deux psychologues, et de quatre médecins psychiatres, un généraliste, et un pédiatre,après le petit déjeuner, ils seront aussitôt examinés par les médecins pour être écoutés par les travailleurs sociaux», a t-elle expliqué.

Cette méthode permettra d'identifier l’élément déclencheur responsable de leur situation actuelle comme l’impossibilité de cohabiter avec un parent alcoolique, les violences permanentes ou la séparation des parents. Pour la Ministre, il faut à tout prix installer un dialogue entre ces enfants et leurs familles. Chose que les services compétents de son département s'attelent à faire à travers le programme "Strong families".

Ce programme a pour objectif de permettre à ces enfants de regagner leurs familles et mériter l'amour qu'il faut. La Ministre a réitéré l'engagement du Gouvernement sous le leadership du Président de la République, Alassane OUATTARA, de toujours accorder une place primordiale à la protection des enfants. C'est pourquoi, elle annonce le début d'une opération de longue haleine qui va contribuer à accompagner ces enfants vers un avenir meilleur.

Pour finir, elle a appelé à la responsabilité de tous pour mettre fin à ce fléau . « C’est notre combat, c'est notre combat à tous afin que les ivoiriens soient en sécurité », a t-elle insisté avant d'appeler à dénoncer par appel gratuit au 116 et 1308 tous les enfants en situation de rue.

Les enfants n’ont pas caché leur joie, pour certains de se voir retirer de cette situation. « Je suis content de ce que la maman fait pour nous. Je sais que j’aurai de nouveaux habits, de la nourriture et un dortoir grâce à elle en plus d’être soigné », s’est réjoui le jeune TK.

Pour rappel, selon le PPEAV, il ressort que 11 124 enfants en situation de rue ont été identifiés dans la période de 2020-2021 dans le District d'Abidjan et dans 10 régions de Côte-d’Ivoire.