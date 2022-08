Côte d'Ivoire: Le sous-préfet de Zonneu prône l’union des fils et des filles

La commémoration des 62 ans de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le 07 août 2022, à Zonneu, chef-lieu de sous-préfecture, a donné lieu à une belle fête. En présence de Kegban Kegban Bernard, député de Mahapleu et Zonneu, le défilé d'un détachement de la Gendarmerie Nationale a marqué la présence de l’Etat de Côte d’Ivoire dans la jeune sous-préfecture. Puis a suivie la parade des différentes couches sociales, associations et groupements divers, forces vives de la sous-préfecture qui font la fierté du commandant Aké Simon. La commémoration des 62 ans de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Zonneu a été fortement animée dès les premières heures du jour par des chants et danses du terroir.

Fête de l’indépendance : Ce qui s'est passé à Zonneu

Dans son message aux populations de la sous-préfecture de Zonneu, le commandant Aké Simon a tenu à rendre un hommage au président de la République pour ses efforts visant à faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent, pour le développement de sa Circonscription et pour la transformation du pays et des vies humaines. Pour lui, ce progrès va impacter sa circonscription administrative pour le bonheur des populations. Pour ce faire, le Sous-préfet a exhorté les populations de Zonneu, en particulier les jeunes et les femmes, à prendre une part active à ce train du développement de la Côte d’Ivoire.

Ce développement, selon lui, passe par l’union des fils et des filles. ‘’La sous-préfecture de Zonneu a besoin de l’Union de ses filles et fils pour faire face à notre seul ennemi qui est le sous-développement. A l’instar des jeunes sous-préfectures, celle de Zonneu connait des difficultés à savoir le manque de château d’eau, le retard dans la connexion au réseau électrique, l’absence de maternité, le mauvais état des routes, et l’insuffisances d’infrastructures socio-éducatives‘’, a-t-il dit.

Avant de poursuivre: ‘’le climat des affaires s’est amélioré en Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, nous demandons aux uns et aux autres de conjuguer des efforts afin que nous vivions dans un climat de paix, de solidarité, de cohésion sociale pour ne pas briser cet élan de progrès‘’. Cette édition a institué le prix du quartier le plus propre. Prix remporté par le quartier Commerce de Zonneu.

Le représentant du conseil régional du Tonkpi et le député Kegban Kegban Bernard ainsi que le chef du village de Zonneu ont tous exprimé leur joie de voir la localité aller de l’avant. La commémoration des festivités de l’indépendance dans la sous-préfecture de Zonneu est à sa 4ème édition. La première a eu lieu dans le village de Zonneu en 2018 et la dernière s’est tenue dans le village de Fiempleu.

Une correspondance de Sony WAGONDA