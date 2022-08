UAO Bouaké: Des doctorants de 5 universités en formation à Abidjan

Ouverture à Abidjan d’un atelier de formation des doctorants et jeunes (nouveaux) docteurs en sciences sociales et humaines à l’écriture, la communication et la publication scientifiques.

UAO: Des doctorants et jeunes docteurs se forment à la communication scientifique

La secrétaire générale de l’Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké, Dr. Palé Koutouan, a eu l’insigne honneur de présider la cérémonie d'ouverture dudit atelier, mardi 16 août 2022

Cet atelier, organisé dans le cadre du déploiement des activités du projet de soutien aux écoles doctorales et à la reconstruction des communautés en sciences humaines et sociales dans les universités africaines, vise à renforcer les capacités de ces jeunes docteurs et doctorants sur les méthodes et techniques d’écriture et de communication de la publication d’un article scientifique.

Pendant ces quatre jours de formation, nous allons nous atteler à renforcer les capacités des jeunes docteurs et doctorants à la technique, la méthodologie et les stratégies de la communication scientifique, entendez par-là la communication écrite comme la communication orale. Et comme pour écrire, il faut se documenter, nous les construirons également sur les techniques de documentation, de rédaction et d’évaluation de leurs écrits », a indiqué que le coordonnateur du programme thématique de recherche du CAMES, gouvernance et développement et porteur de ce projet de formation, Prof. Henri Bah.

Cette formation s’articulera autour de quatre grandes sessions. A savoir, méthodes et techniques de la recherche scientifique, méthodes et techniques de rédaction et publication d’un article scientifique, grille d’évaluation et de publication d’un article scientifique et la communication orale.

Elle se fera en présentiel avec les doctorants et jeunes docteurs de l’UAO et en ligne avec ceux de quatre autres universités et grandes écoles, notamment, les Universités Jean Lorougnon Guédé (UJLOG) et Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) de Côte d’Ivoire, Abomey Calavy (UAC) du Bénin et l’Ecole normale supérieure (ENS) du Gabon.