Bouaké : Des concertations annoncées entre État et le secteur privé

Une mission du Comité de concertation Etat/Secteur privé (CCESP) sera à Bouaké, du mardi 23 au vendredi 26 août 2022, dans le cadre des activités du Comité local de concertation Etat/Secteur privé (CLCESP) dans cet important pôle économique du pays.

Dialogue Public-privé à Bouaké: Les différentes préoccupations des acteurs du secteur privé seront examinées

Au cours de cette mission, la délégation du CCESP rencontrera les différentes autorités de la région dont le préfet de région du Gbêkê et le président du conseil régional, le Maire, etc. en vue de recueillir leurs observations pour une efficacité de cette Plateforme locale du dialogue public-privé.

Des visites d’entreprises et des sessions de formation et de renforcement des capacités à l’endroit des acteurs du secteur privé meubleront également cette mission. Elles porteront sur diverses thématiques dont le régime social du travailleur indépendant (mode de calcul, notifications, délai de paiement, recours en contestation), le circuit d’exécution de la dépense publique, la patente (Mode de calcul, notifications, délai de paiement, recours en contestation) etc.

Le point majeur de cette mission sera la tenue de la première réunion statutaire du CLCESP qui sera présidée par le préfet de région. Cette rencontre regroupera tous les acteurs de l’administration publique (Direction Régionale et Service déconcentré…) et les différentes organisations professionnelles de la ville de Bouaké.

Ce sera l’occasion d’examiner les différentes préoccupations des acteurs du secteur privé avec le concours des différentes administrations déconcentrées en vue de parvenir à un partenariat gagnant – gagnant et d’assurer une bonne santé et une compétitivité de l’économie à Bouaké.

Enfin, au cours de cette mission, une annonce forte sera faite sur l’organisation d’une importante activité économique et culturelle en vue de booster les activités économiques de la région. Il s’agit notamment des Journées économiques de Bouaké prévues le dernier trimestre de cette année 2022.