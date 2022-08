Le Maroc toujours confronté à de violents feux de forêts

Cette semaine encore, le Royaume du Maroc fait toujours face à des violents feux de forêts. Alors que les avions Canadair n’ont pu contenir les incendies qui continuaient de ravager les villes de Taounate, d’Al Hoceima et de Chefchaouen, un autre foyer d’incendie s’est déclenché lundi 22 août 2022 dans la ville d’Ifrane.

Les feux de forêts, un véritable casse-tête pour le Maroc

Aux premières heures du lundi 22 août 2022, un incendie violent s’est déclaré dans la ville d’Ifrane . Selon plusieurs sources concordantes, les sapeurs-pompiers se sont mobilisés en nombre pour éteindre ces feux qui sont partis des vastes buissons qui s’étendent au niveau du mont « Mlitir» dans la commune de Ben Smim, non loin du village touristique d’Ifrane.

Maîtrisés dans un premier temps avec la promptitude des sapeurs-pompiers, ces feux ont repris avec une grande intensité à cause de la puissance du vent qui soufflait dans la zone.

Dans la commune de Mazraoua, plus précisément dans la ville de Taounate, un autre feu de forêt ayant ravagé plus de 45 hectares d’arbres, dimanche après-midi, n’était toujours pas maîtrisé complètement.



Ainsi 7 camions-citernes appartenant aux groupements protection civile et terre, un véhicule 44 x 4 de première intervention appartenant à la Direction Régionale des Eaux, Forêts et de Lutte contre la Désertification, et deux mécanismes appartenant au groupement « Coopération», ainsi que deux avions Canadair étaient mobilisés.

Les autorités malgré doivent devoir se réinventer pour trouver une solution efficiente et efficace à ce phénomène qui devient récurent.

La réccurrence de violents incendies depuis cette dernière décennie

Tout comme en Algérie, ces feux particulièrement violents deviennent de plus en plus récurrents ces dernières années au Maroc. Ainsi, depuis mi-juillet, le Maroc est durement secoué par une vague d’incendies qui ont ravagé une grande partie du couvert forestier notamment dans le nord du pays particulièrement dans les provinces de Larache, Ouezzane, Tétouan et Taza.

Le feu a également ravagé plusieurs hectares dans l’oasis de Tamsolet, située dans la communauté de Tamanart.