Musique : l'artiste Luckson Padaud reçu par Ouattara Dramane

À quelques jours de son concert de célébration de ses 40 ans de carrière, l'artiste ivoirien Luckson Padaud a été reçu par Ouattara Dramane dit OD.

Ce qu'il s'est passé entre Luckson Padaud et Ouattara Dramane

Luckson Padaud’ de son nom à l'état civil Lago Tapé Séhia, est le précurseur du «laba laba ». C'est au cours de l'année 1982 qu'il a débuté sa carrière musicale avec la sortie de son premier album,

Depuis, il mène une brillante carrière qui lui a permis de parcourir de nombreux pays à travers le monde .

Aujourd'hui, avec 15 albums à son actif et plusieurs récompenses, il se prepare à célébrer ses 40 ans de carriere à travers deux concerts qui auront lieu le 27 août 2022 à l’Hôtel Sofitel Ivoire et le 3 septembre 2022 auPpalais de la culture.

C'est donc tout logiquement qu'il a recu le soutien de plusieurs artistes ivoiriens tels que ASalfo, Safarel Obiang et bien d'autres.

À quelques jours de ces événements historiques, la maitre du Laba Laba a été reçu par Ouattara Dramane, candidat malheureux lors des dernières élections legislatives au Plateau. C'est l'homme politique lui-même qui l'a annoncé dans un message posté sur la toile.

''Passionné de musique tradi-moderne et grand fan de ses œuvres musicales, c’est avec honneur que j’ai reçu hier 24 août 2022, l’artiste Luckson Padaud. Nous avons pris plaisir à échanger sur la sortie de sa biographie, dont il m’a offert un exemplaire et bien évidemment, de ses concerts. Un moment de convivialité avec ce grand homme de la culture ivoirienne pour qui j’ai énormément d'admiration, ainsi que pour ses œuvres dont je prends plaisir à me délecter régulièrement. Que Dieu bénisse la suite de sa carrière et ses projets personnels. Quant à moi, je vous exhorte à prendre part à ses concerts les 27 août à l’Hôtel Sofitel Ivoire et le 3 septembre 2022 au Palais de la culture. J’ai déjà mes tickets pour le 27 août. Je vous y attends !'', a écrit Ouattara Dramane