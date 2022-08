Journée nationale de la solidarité : Déclaration du gouvernement ivoirien

La Côte d’Ivoire commémore ce jeudi 25 août 2022, la Journée nationale de la solidarité, autour du thème << Solidarité, facteur d'inclusion sociale ».

La ministre Myss Belmonde Dogo livre le message du gouvernement à l'occasion de la la Journée nationale de la solidarité

Instituée par décret n° 2007-654 du 20 décembre 2007, cette journée célèbre les actes notables des concitoyens ayant contribué à la promotion de la solidarité durant toute l’année.

La solidarité est une valeur au cœur de la politique d’inclusion sociale du président de la République Son Excellence Alassane OUATTARA, qui l’érige même au rang de priorité nationale à travers son Programme « une Côte d’Ivoire Solidaire ».

Pour la 16e édition de la Journée nationale de la solidarité, autour du thème « solidarité, facteur d’inclusion sociale », la Côte d’Ivoire veut donner à cette valeur, toute sa dimension sociale et sociétale, et en souligner le rôle indispensable dans la réduction des inégalités entre les populations ivoiriennes.

Ivoiriennes, Ivoiriens

Chers compatriotes,

Dans le but de bâtir une nation inclusive, la solidarité a longtemps été le leitmotiv de la Côte d’Ivoire. Cette année, suivant les orientations donc du Président de la République, le gouvernement ivoirien a exprimé son attachement à cette valeur en renforçant sa présence auprès des familles, à travers des actes de solidarité de plus en plus accrus, manifestés au moyen de dons en vivres, non-vivres, des prises en charges médicales et psychologiques ainsi que des appuis financiers.

Il s’agit notamment de :

La prise en charge de malades indigents notamment ceux du Cancer ;

L’assistance aux populations victimes de tornades de plusieurs localités notamment à Man, Korhogo, Agnibilekro, Séguélon, Kodiossou, Kouto, Daloa, Séguéla…

L’assistance aux populations rendues vulnérables du fait des inondations dans le District d’Abidjan et à l’Intérieur du pays.

L’assistance aux familles sinistrées suite aux effondrements d’immeubles notamment à Treichville et Angré dans la ville d’Abidjan

Le soutien aux victimes d’accidents de la route comme ce fut le cas récemment à BROFODOUME et à SINFRA.

Le renforcement de la solidarité communautaire à travers la mise à échelle des Associations villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) sur toute l’étendue du Territoire ;

L’adoption du Programme d’Appui aux Filets Sociaux (PAFS) ;

La réactivation du Comité de Coordination Elargi (CCE) ;



Le décret portant statut des pupilles de la Nation.

Ivoirienne, Ivoiriens ;

Chers Compatriotes ;

L’Etat de Côte d’Ivoire, à travers le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, s’est donc appuyé sur plusieurs mécanismes opérationnels d’inclusion sociale, pour affirmer sa présence constante auprès des populations les plus vulnérables notamment, et faire ressentir dans le vécu quotidien des familles, des ménages, des individus, les effets de la prise en charge et du traitement de certaines de leurs préoccupations sociales.

Cette année, le Ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, conformément à la vision 2030 de la Côte d’Ivoire Solidaire, a initié un concept d’assistance aux personnes les plus défavorisées, dénommée « Le Dimanche de la Solidarité ». C’est un projet qui vise les personnes dont l’intégrité morale et la dignité semblent foncièrement ébranlée du fait des difficultés et des événements malheureux, en leur apportant l’assistance du Gouvernement dans la solidarité agissante, réparatrice et participative, à travers tout le pays.

Au nom du gouvernement, avec à sa tête le Premier Ministre Patrick ACHI, je voudrais solennellement traduire la gratitude de la Nation ivoirienne pour toutes les initiatives s’inscrivant dans la même dynamique et répondant au seul objectif de réussir à bâtir la Côte d’Ivoire autour des valeurs de solidarité.

Mes Chers Compatriotes ;

Les festivités officielles de cette 16ème édition se dérouleront le 17 septembre 2022, dans la ville d’Aboisso à travers une commémoration dénommée « la quinzaine de la solidarité » qui s’étendra sur quinze (15) jours autour du thème « Solidarité, facteur d’inclusion sociale ». Elle enregistrera des activités axées sur la promotion de la solidarité et de la mobilisation sociale.

Le choix d’Aboisso, chef-lieu de la région du Sud Comoé, se justifie par le fait qu’elle est une ville cosmopolite qui accueille une population fortement hétérogène vivant en parfaite symbiose donnant ainsi l’exemple d’un brassage socio-culturel, d’un vivre-ensemble, d’un esprit de solidarité et d’une hospitalité légendaire.

Ivoiriennes, ivoiriens

Chers compatriote,

Je voudrais à l’occasion de cette 16è édition de la Journée Nationale de la Solidarité vous exhorter à cultiver davantage les valeurs fondatrices des principes de solidarité afin de traduire dans nos actes, au quotidien, la volonté du Président de la République, celle de bâtir une Côte d’Ivoire davantage Solidaire.

C’est à ce prix que nous parviendrons une nation plus inclusive.

Je vous remercie !