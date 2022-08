Affaire Eunice Zunon- Tenor : Charlotte Dipanda prend position

La chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda, s’est invitée dans le débat que suscite la violente bagarre entre Eunice Zunon et Tenor.

Charlotte Dipanda parle de l’affaire Tenor-Eunice Zunon

La violente bagarre entre Eunice Zunon et Tenor continue de susciter des vagues de réactions. Dans une vidéo postée mardi soir, l’on constate une bagarre entre le rappeur camerounais et la web comédienne ivoirienne. Une bagarre dans laquelle Eunice Zunon donne un coup de poing à son amoureux et tente de briser une bouteille sur la tête de ce dernier. Pour se défendre, Tenor soulève Eunice pour la projeter violemment contre le sol. L’affaire fait grand bruit présentement sur les réseaux sociaux. L’influenceur Juste Crepin Gondo a tenu à dire sa part de vérité. Et force est de constater qu’il n’a pas du tout donné raison à sa compatriote.

‘’ Accepter consciemment d'avoir des rapports libidineux avec un homme la veille et le lendemain, le voir refuser de continuer la relation ne donne pas le droit de devenir violente. Rien ne justifie la violence sous toutes ses formes (morales, psychologiques, physiques, spirituelles..) C'est moins viral et on préfère en rire parce que c'est un homme qui a subi ça. Mais imaginons si c'était une femme qui avait été "cadena" de la sorte et qui de peu allait avoir le crâne ouvert par une bouteille ? On la voit clairement le pousser à bout, mais cette fois nos chères féministes ont choisi de se murer dans leur mutisme légendaire. La condamnation de la violence ne doit pas avoir de genre….’’ a-t-il indiqué puis d’ajouter

Un avis partagé par la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda. ‘’ Malheureusement, il y a quelques jours je dénonçais la violence faite à une femme dans une vidéo partagée ici même. Juste Crépin a tout dit. Rien au grand jamais ne doit justifier la violence d’une femme sur un homme de surcroît son homme. Pour ceux qui tournent cette scène à la dérision, c’est déplorable. Un accident est vite arrivé et on ne vend pas la vie dans un marché. Malheureusement, les toits des maisons cachent tellement de choses. Tous les couples ont des problèmes et lorsqu on ne peut plus se parler avec bienveillance, il est préférable de se quitter. Toutes formes de violence est rédhibitoire pour moi Much Love’ ’, a-t-elle posté sur sa page Facebook.