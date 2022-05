Eunice Zunon : "Tenor est une bénédiction pour moi"

Eunice Zunon a tenu le pari en organisant son second One woman show à la salle de 4 000 places du Palais de la culture d'Abidjan-Treichville le samedi 21 mai 2022. Au lendemain de ce spectacle, la comédienne ivoirienne s'est réjouie du rôle joué par son compagnon Tenor.

Eunice Zunon : "Il m'a dit que je suis une femme forte"

Samedi 21 mai 2022, Eunice Zunon a donné rendez-vous à ses "guerriers" et ses "guerrières" au Palais de la culture de Treichville pour son spectacle dénommé "Et si vous me rendiez humoriste ?". Pour l'occasion, les fans de BP Bouche pointue ont envahi la salle Anoumabo pour communier avec leur idole.

Ce second One woman show d' Eunice Zunon était très attendu. Les plus sceptiques attendaient que la fille de maitre Alain Zunon se casse la figure. De l'autre côté, les inconditionnels de la web humoriste prévoyaient un franc succès. La jeune dame a décidé de mettre toutes les chances de son côté en descendant sur le terrain pour vendre elle-même les tickets de son spectacle.

Durant les préparatifs de l'évènement, Eunice Zunon a pu bénéficier du soutien sans condition de Tenor. L'artiste camerounais qui partage la vie de la présidente des "kpakpatos" depuis des mois, a mis la main à la pâte. Invitée de l'émission Peopl'Emik le lundi 23 mai 2022, Eunice est revenue sur l'apport de son chéri. "Tenor est une bénédiction pour moi. Il m'a dit que je suis une femme forte. Il n'a pas peur de ce que les gens disent. Il m'a dit que je vais y arriver. Il partait vendre les tickets. Il est venu avec moi sur le terrain", a déclaré la comédienne.

Plusieurs acteurs du paysage culturel ont félicité Eunice Zunon pour son spectacle. Mix Premier, Dobet Gnahoré, le chantre Boniface, Ariel Sheney et autres l'ont félicitée pour sa performance.