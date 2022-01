Tenor s'offre Eunice Zunon avant un éventuel Côte d'Ivoire - Cameroun

Le rappeur camerounais Tenor a fait sa demande en mariage à la jeune comédienne ivoirienne Eunice Zunon.

Eunice Zunon accepte finalement d'épouser Tenor

C'est en tout cas, l'information qui fait présentement la Une des réseaux sociaux. Le rappeur camerounais Tenor et la web humoriste ivoirienne Eunice Zunon vont bientôt se marier. Le chanteur a fait sa demande en mariage dans la soirée du vendredi 21 janvier 2021.

Une demande à laquelle Bb Bouche Pointue a donné une réponse positive. Les vidéos et les photos de cet instant assez romantique ont inondé la toile, suscitant de nombreux commentaires.

Des célébrités ont également félicité le couple. C'est le cas du chanteur béninois Fanicko. '' Félicitations mon couple Tenor, Eunice Zunon. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, vous êtes GODO GODO pour la vie'', a-t-il posté sur sa page Facebook.

La chanteuse gabonaise Creol a également félicité les futurs mariés. ''Kieeerr camarade. Donnez-nous un peu hooooo. Makosso Camille, toi même faut voir. Félicitations'', a-t-elle indiqué.

La chanteuse camerounaise Mani Bella a également félicité le couple tout en indiquant que cet union n'aura aucun impact sur une éventuelle rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire à la Can 2021. ''Félicitations mon fils chéri TÉNOR. Bienvenue ma belle fille Eunice...Soyez bénis et heureux. Mais, entre-temps, si le CAMEROUN croise la CÔTE D'IVOIRE, on va d'abord oublier l'amour là... C'est tout...: chers ivoiriens, nous sommes au courant de vos plans de déstabilisation! Vous ne réussirez pas. Le trophée restera au Cameroun. Eunice avec!'', a-t-elle posté sur sa page Facebook.

Cependant, de nombreux observateurs restent sceptiques, estimant qu'il pourrait s'agir d'un buzz. En effet, Eunice Zunon qui était très proche de Tenor depuis un certain temps, faisait croire qu'il n'y avait jamais existé de relation amoureuse entre elle et le chanteur camerounais, contrairement à ce qui se racontait.

Mais le récent séjour en prison de Ténor semble avoir fait changer d'avis à la web comédienne ivoirienne. Nos deux célébrités se sont rapprochées davantage. Et l'amour a finalement pris le dessus.