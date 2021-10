Gabon: Après Yann Bahou, la chanteuse Créole détenue par la police

Quelques jours après l'affaire Yann Bahou, la chanteuse gabonaise Créole a connu une mésaventure avec la police gabonaise.

Créole: "J'ai été détenue à la PAF ( Police de l'Air et des Frontières). Je ne comprends pas ce qui se passe"

Officiant sur la chaîne de télévision A+ Ivoire, Yann Bahou a relaté récemment sa mésaventure lors d'un séjour privé au Gabon, dans le pays du président Ali Bongo. La consœur a dit avoir été interpellée dès son arrivée, à la sortie de l’aéroport de Libreville, par la police gabonaise, alors qu’elle avait passé tous les contrôles sans aucun souci.

Elle avait ensuite été enfermée dans une cellule, privée de nourriture, avant d’être remise dans un avion manu militari pour son retour en Côte d’Ivoire.

Cette affaire a suscité de nombreuses réactions dont celle de la chanteuse gabonaise Créole. ‘’Quand j'ai lu le post de l'animatrice, j'ai compris que c'est une affaire de famille. Elle est venue voir sa famille. Donc elle devrait savoir déjà comment ça se passe en famille. C'est une affaire de famille, ne nous emmerdons pas pour rien. N'alimentons pas des débats inutiles", avait déclaré Créole.

Mais contre toute attente, la chanteuse gabonaise semble actuellement, elle aussi, avoir quelques déboires avec la police de son pays. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, elle a révélé qu’elle a été détenue injustement par la police gabonaise.

"J'ai été détenue à la PAF ( Police de l'Air et des Frontières). Je ne comprends pas ce qui se passe. Mon équipe et moi, on revient de Franceville, on nous arrête à la Paf, on a tous nos papiers. On est tous gabonais, on nous arrête pourquoi? Je me suis évanouie, je me réveille à l’hôpital de la Centrale et je vois un homme en train de me filmer‘’, se désole-t-elle.

Cette affaire vient ainsi conforter le témoignage émouvant de l'animatrice ivoirienne Yann Bahou, sur le traitement inhumain auquel, la police de l'immigration gabonaise expose les voyageurs.