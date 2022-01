Eunice Zunon définitivement installée au Cameroun chez Tenor ?

Eunice Zunon et Tenor forment-ils un véritable couple ? La web humoriste ivoirienne avait clairement indiqué qu'elle et le chanteur camerounais n'avaient pas de relations intimes. Mais ces derniers jours, cette affaire connait un autre rebondissement.

Eunice Zunon avec Tenor au Cameroun ?

"Nous avons constaté que la prétendue relation entre nous (Tenor et moi) fait couler beaucoup d’encre. Et que de plus en plus de personnes s’impliquent vraiment émotionnellement. Alors, d’un commun accord, on a décidé de stopper l’hémorragie", avait déclaré Eunice Zunon dans un communiqué publié sur la toile en juin 2021.

La fille de Me Alain Zunon a également fait savoir que bien qu'étant proche "humainement" du chanteur camerounais, "chacun a sa vie privée". "Alors retenez une chose : Eunice Zunon et Tenor ne sont pas un couple de la vie réelle et que même ce couple virtuel et ce rapprochement humain prennent fin", avait tranché la "femme" de feu Arafat DJ.

BP Bouche pointue avait séjourné au Cameroun où elle a fait une escale après un séjour à Dubaï. Tenor avait chaleureusement accueilli l'Ivoirienne et n'a pas hésité à effectuer le déplacement à Abidjan pour le premier Woman show d'Eunice Zunon au Palais de la culture le samedi 15 mai 2021.

Même si la belle Eunice clame haut et fort qu'elle n'est pas la petite amie de la star camerounaise, une publication sur son compte Instagram a relancé le débat. En effet, l'ancienne collaboratrice de Narcis'K a indiqué en légende d'une photo : "Au vu de ma santé fragile, j'ai dû recevoir chez moi à la maison au Cameroun, notre gagnante du jeu @nouvelleparfumeriegandourci pour lui remettre ses lots."

Les commentaires ont très vite fusé. Les internautes ont cherché à savoir si Eunice Zunon avait finalement décidé de rejoindre Tenor au Cameroun. Il faut préciser que sur la photo, des trophées sont bien mis en évidence. Les followers de la "présidente des affairés" ont vite conclu qu'il s'agit des prix glanés par l'artiste d'origine camerounaise.