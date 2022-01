Mali : Assimi Goïta a eu un "long" échange avec Antonio Guterres

Le colonel Assimi Goïta a révélé avoir eu un "long entretien téléphonique" avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, sur la situation au Mali. Le président de la transition malienne a une de plus exprimé son "engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel".

Mali : Le colonel Assimi Goïta s'engage pour un retour à l'ordre constitutionnel

La situation au Mali a été au centre d'une discussion entre le colonel Assimi Goïta et Antonion Guterres, le secrétaire général des Nations unies. "J’ai eu un long entretien téléphonique avec le SG des Nations Unies @antonioguterres ce soir. Je lui ai transmis notre engagement pour un retour à l’ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé et l’ai invité à encourager la communauté internationale à accompagner notre pays en plaçant l’intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération", a fait savoir le tombeur de Bah Ndaw sur son compte Twitter.

Le Mali fait actuellement face à une vague de sanctions de la part de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) à la suite de la volonté de la junte militaire de demeurer au pouvoir pendant cinq ans avant d'organiser une élection présidentielle.

La CEDEAO a pris de fermes mesures contre la République malienne, notamment la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et l'État malien, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l’État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO.

Assimi Goïta a pris la tête du Mali après avoir renversé le président Bah Ndaw en mai 2021. Il avait occupé le poste de vice-président de la transition sous son prédécesseur.