Titrologie: "Dialogue politique, Simone Ehivet tacle Bédié et Gbagbo‘’

La revue de presse ou la titrologie de ce jeudi 20 janvier 2022 est dominée par la reprise du dialogue politique.

‘’Reprise du dialogue politique : voici les 4 principales revendications de l’opposition politique‘’, lit-on à la Une de Dernière Heure Monde, quand Le Matin barre à sa page d’ouverture: ‘’Reprise du dialogue politique: voici les points déjà acquis‘’. Le Bélier barre à sa Une: ‘’La primature aujourd’hui: que le dialogue politique commence‘’. Pour sa part, Le Temps barre à sa page d’accueil: ‘’Reprise du dialogue politique : le Ppa-Ci : nous attendons un chronogramme clair‘’.

Le Nouveau Réveil mentionne à sa page d’accueil: ‘’ Reprise du dialogue politique aujourd’hui, Mme Simone Gbagbo (MCC) : il faut une nouvelle Constitution, une Cei équilibrée, une liste électorale auditée‘’. L’Inter barre à sa page d’ouverture: ‘’Situation socio-politique, Simone et ses alliés font leur dialogue politique et proposent une nouvelle Cei et une nouvelle Constitution‘’. Quant à L’avenir, il mentionne à sa Une: ‘’Reprise du dialogue politique, Simone Ehivet tacle Bédié et Gbagbo‘’

Plusieurs autres thèmes ont été abordés dans la titrologie de ce vendredi. Soir Info se fait l'écho d’un cas d’insécurité à Touba: ‘’ les présumés tueurs du gendarme dont une femme frappent à nouveau. Des suspects arrêtés‘’, mentionne le journal. Le Sursaut établit ‘’ la vérité sur l’avion militaire qui a effectué l’aller-retour entre Abidjan et Gao (Mali)‘’. Le Jour Plus rapporte des propos d’Amadou Coulibaly (porte-parole du gouvernement) qui indique que ‘’ le gouvernement tirera toutes les conséquences des résultats des audits‘’. Le journal SuperSport donne des échos de la Can 2021: ‘’ les Eléphants en 8émes, c’est fait. Mais il faut battre l’Algérie pour croiser l’Egypte‘’.