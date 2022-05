Koné Katinan veut porter Laurent Gbagbo au palais présidentiel

À trois ans de l'élection présidentielle de 2025, Koné Katinan est déterminé à faire revenir Laurent Gbagbo au pouvoir. Le 2e vice-président du Conseil stratégique et politique (CSP) du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) l'a fait savoir le samedi 21 mai 2022.

Koné Katinan déterminé à "rendre justice à Laurent Gbagbo"

Si l'on en croit les propos tenus par Koné Katinan à Mama le samedi 21 mai 2022, Laurent Gbagbo n'a pas encore dit son dernier mot dans la course au pouvoir. Le 2e vice-président du PPA-CI en charge du Conseil stratégique et politique (CSP) a déclaré qu'il "faut que Laurent Gbagbo marche de nouveau sur le tapis rouge du palais présidentiel". Il a même déclaré que "le rendez-vous, c'est pour 2025". L'économiste ivoirien a assuré qu'il donnera toute son énergie pour atteindre son objectif.

Répondant à l'invitation de l'association les Amis du ministère Koné Katinan (AMIKKA), Koné Katinan veut ainsi "rendre justice à Laurent Gbagbo en le remettant là où on l'a enlevé parce que l'on savait que si on le laissait faire, il allait convaincre le monde entier de sa capacité à diriger avec brio un pays". Toutefois, il soutient que "pour atteindre cet objectif, il faut la paix et la réconciliation".

Koné Katinan a souhaité que "Mama soit le catalyseur de cette réconciliation". "C'est pourquoi je salue la présence de mes parents du Nord à cette cérémonie. Ils savent qu'ils n'ont pas d'autre endroit que Mama. Ils doivent vivre en harmonie avec leurs tuteurs. Et ils le font déjà. Ils doivent savoir que Laurent Gbagbo est le seul homme politique qui ne fait pas de différence entre les ethnies. Au demeurant, nous devons attirer nos adversaires sur notre terrain", a poursuivi le cadre de GPS.

De plus en plus, Koné Katinan laisse voir que Laurent Gbagbo sera le futur candidat du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle.